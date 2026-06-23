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Indecopi declara ilegal cobro de la Sunedu para reconocer títulos obtenidos en el extranjero

La Sunedu deberá inaplicar el cobro de S/1.188,50 con efectos generales en favor de todos los ciudadanos afectados por su imposición, según un reciente fallo del Indecopi.

Indecopi declara ilegal cobro de Sunedu para reconocer títulos extranjeros
Indecopi declara ilegal cobro de Sunedu para reconocer títulos extranjeros | Composición LR / Difusión
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La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi declaró ilegal el cobro de S/1.188,50 que exigía la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para tramitar el proceso de reconocimiento de grados y/o títulos obtenidos en el extranjero.

A partir de esta decisión, adoptada en segunda instancia, la Sunedu deberá inaplicar este cobro con efectos generales en favor de todos los ciudadanos afectados por su imposición, como parte de un mandato que regirá desde el día siguiente de la publicación del extracto de la resolución en el diario oficial El Peruano.

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Pago no justificado

A través de la Resolución 0257-2026/SEL-INDECOPI, se concluyó que la Sunedu no acreditó que el monto hubiera sido determinado de acuerdo con la metodología obligatoria de costos, aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Asimismo, el organismo público no pudo demostrar que el pago fuera exigido en función del costo real que la ejecución del procedimiento genera para la entidad, ya que la Sunedu no justificó las horas de trabajo del personal ni la cantidad de solicitudes recibidas al fijar el precio del trámite.

Así funcionará el trámite

La Sala precisó que esta decisión no implica el reconocimiento automático de los grados o títulos obtenidos en el extranjero, ni el otorgamiento de registro o autorización alguna, sino únicamente la eliminación de un cobro considerado ilegal.

En esa línea, aclaró que el procedimiento de reconocimiento de grados y títulos obtenidos en el extranjero seguirá vigente, ya sin el cobro, pues permite que la Sunedu evalúe la eficacia oficial en el Perú de estudios realizados fuera del país, conforme a la normativa aplicable.

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