En Cajamarca, tres jóvenes que se inscribieron al servicio militar voluntario denunciaron a un teniente del Ejército por tocamientos indebidos. | Foto: composición LR/ATV.

Maycoll Bryan Alhuay (19) ingresó a la Primera Brigada de Fuerzas Especiales II del Ejército del Perú con altas expectativas, sin imaginar que tres semanas después estaría en el Hospital Militar con un diagnóstico de parálisis facial. El joven denuncia que fue agredido físicamente por su instructor, identificado como Zúñiga Itorral Nils Abel.

Tras el ataque, registrado el sábado 31 de enero en la base militar de Chorrillos, comenzó a presentar síntomas neurológicos, como dificultad para mover el rostro, caída del párpado izquierdo y pérdida de fuerza en un brazo, por lo que fue trasladado de emergencia al centro médico.

Según la madre de la víctima, el agraviado no sintió inmediatamente los cambios significativos en su cuerpo tras el ataque; sino que, luego del incidente, descansó y al despertar fue cuando notó el malestar. Para reforzar la acusación, el soldado presentó un chat del día de la agresión en el que confesó el hecho a su enamorada: "Me dieron un puñete en la nuca", indica el mensaje.

Luego de pedir explicaciones, la familia del afectado cuestionó la falta de información por parte del nosocomio y la negación de la institución castrense sobre lo ocurrido.

Frente a la denuncia, la 1.ª Brigada de Fuerzas Especiales compartió un comunicado a La República en el que señaló que, tras realizarle una tomografía y una resonancia magnética –cerebral y cervical, en ambos casos–, los resultados concluyeron que no existen lesiones recientes ni evidencia de patologías neoformativas o inflamatorias.

Sin embargo, aclaró que el hospitalizado continúa bajo observación y monitoreo permanente. Además, la entidad sostuvo que se separó de su cargo al oficial instructor Zúñiga Itorral mientras duren las investigaciones y que se brindarán todas las facilidades a la familia para las acciones que considere necesarias.

Comunicado sobre la denuncia de Bryan Alhuay. Foto: Comunicado Ejército.

Jóvenes denuncian tocamientos indebidos en el Ejército

En otro caso de agresión contra personas inscritas en el servicio voluntario, tres soldados denunciaron ante la Policía Nacional del Perú (PNP) a un teniente por presuntos tocamientos ocurridos dentro de una base militar en Cajamarca.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, el oficial —identificado como Leoncio Alfonso García Paredes— habría llevado a los agraviados a su habitación con engaños en horas de la madrugada, bajo el pretexto de que lo ayuden con tareas internas. Una vez allí, y aprovechando la situación, habría cometido estos actos, utilizando amenazas para que no informaran sobre lo ocurrido.

“Los sacaba con mentiras y, una vez que los tenía dentro y ya no se podían defender, les decía que guardaran silencio y que no hablaran nada, o si no, les iba a ir peor”, señaló, para Chiclayo Noticias, la madre de una de las víctimas.

La Comisaría de Baños del Inca confirmó que recibió la denuncia por un presunto delito contra la libertad sexual, ocurrido en el interior del Batallón de Infantería Motorizado Zepita N.º 7, y que el caso se encuentra actualmente en investigación por la Policía y la Fiscalía de Cajamarca.

A través de un pronunciamiento, el Ejército comunicó que, aunque el proceso está bajo la responsabilidad de la PNP, en paralelo inició una investigación administrativa para determinar las responsabilidades. Finalmente, las Fuerzas Armadas expresaron que no toleran ninguna circunstancia que vulnere la integridad física, psicológica o moral del personal militar.

Las Fuerzas Armadas comunicaron el inicio de una investigación administrativa contra García Paredes. Foto: Comunicado Ejército.

