HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Contraloría alerta incumplimiento de expediente técnico en obra vial de más de S/35 millones en Cajamarca

El informe fue remitido al Gobierno Regional de Cajamarca, el cual deberá implementar acciones correctivas para garantizar la continuidad del proyecto.

El costo de la inversión en la obra en Cajamarca asciende los S/35.931.439
El costo de la inversión en la obra en Cajamarca asciende los S/35.931.439 | Composición LR | Contraloría
Escuchar
Resumen
Compartir

La Contraloría General de la República advirtió una serie de incumplimientos al expediente técnico en la ejecución de la carretera Namora–San Nicolás–Empalme–Jesús, en la región Cajamarca, una obra valorizada en aproximadamente S/36 millones que busca mejorar la conectividad hacia la laguna San Nicolás, uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

De acuerdo con el Informe de Control Concurrente N.º 023-2026-OCI, elaborado tras una evaluación realizada entre el 1 y 3 de junio de este año, se identificaron diversas deficiencias constructivas que podrían afectar la calidad, resistencia y funcionamiento de la infraestructura vial.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO CELEBRA E INICIA DISPUTA POR LA ALCALDÍA DE LIMA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Entre las observaciones más relevantes figura la presencia de “cangrejeras” —vacíos o cavidades en el concreto— en las paredes y la corona de un muro de contención. Asimismo, se detectaron fisuras y problemas de alineamiento en la unión de los dados de concreto con la pantalla de la estructura de defensa, aspectos que, según el organismo de control, comprometerían la estabilidad y vida útil de la obra.

La entidad señaló que estas fallas podrían obligar a ejecutar trabajos adicionales de reparación, rehabilitación, remoción o incluso reemplazo de los elementos afectados, lo que implicaría mayores costos y retrasos en la culminación del proyecto.

PUEDES VER: Vía rápida Próceres-Wiesse, obra multimillonaria de la MML, enfrenta riesgo de sobrecostos y no estaría lista para noviembre

lr.pe

Obra registró dos suspensiones

La carretera, ejecutada por el Gobierno Regional de Cajamarca, inició su construcción el 15 de abril de 2025. Sin embargo, el proyecto ha afrontado interrupciones durante su desarrollo.

La primera suspensión se produjo el 2 de mayo de 2025, apenas semanas después del inicio de los trabajos, y las labores se retomaron el 19 de junio de ese mismo año. Posteriormente, la obra volvió a paralizarse el 23 de enero de 2026 y recién reinició actividades el 21 de abril del presente año.

Según explicó la Contraloría, el control concurrente busca verificar que la ejecución contractual se desarrolle conforme a la normativa vigente, las disposiciones internas y las condiciones establecidas en el expediente técnico.

PUEDES VER: Piura: alertan medicinas vencidas y falta de antirretrovirales en centros de salud de Talara y Paita

lr.pe

Acciones correctivas

Los resultados de la supervisión fueron comunicados al titular del Gobierno Regional de Cajamarca para que adopte las medidas preventivas y correctivas necesarias dentro de sus competencias. La finalidad es garantizar la continuidad del proyecto y asegurar que la obra cumpla con los objetivos para los cuales fue concebida.

La Contraloría remarcó que el adecuado cumplimiento de las especificaciones técnicas es fundamental para evitar futuras afectaciones en una vía que busca fortalecer la conectividad de las localidades de Namora y Jesús, además de impulsar el acceso a uno de los destinos turísticos más visitados de la región.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Descubren un socavón clandestino en el cerro Quilish: minería ilegal amenaza la principal fuente de agua de Cajamarca

Descubren un socavón clandestino en el cerro Quilish: minería ilegal amenaza la principal fuente de agua de Cajamarca

LEER MÁS
Vivió 100 años sin DNI: peruana logra obtener su documento por primera vez en remota zona de Cajamarca

Vivió 100 años sin DNI: peruana logra obtener su documento por primera vez en remota zona de Cajamarca

LEER MÁS
Cajamarca: Universidad de Jaén pagó trabajos inconclusos en obra de agua y desagüe de S/17 millones, alerta Contraloría

Cajamarca: Universidad de Jaén pagó trabajos inconclusos en obra de agua y desagüe de S/17 millones, alerta Contraloría

LEER MÁS
¿Cómo cambiar mi centro de atención de EsSalud a través de internet?

¿Cómo cambiar mi centro de atención de EsSalud a través de internet?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 10 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 11 horas el 23 y 24 de junio: revisa horarios y zonas afectadas

Más de 10 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 11 horas el 23 y 24 de junio: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Peruana creó IA en WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes y hoy es la única latinoamericana en exclusivo programa de OpenAI en EE.UU.

Peruana creó IA en WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes y hoy es la única latinoamericana en exclusivo programa de OpenAI en EE.UU.

LEER MÁS
Asaltan a balazos a cambista en plena Iglesia La Merced en el Jirón de la Unión: le robaron S/52.000

Asaltan a balazos a cambista en plena Iglesia La Merced en el Jirón de la Unión: le robaron S/52.000

LEER MÁS
Condenan a cadena perpetua a extorsionadores de chofer asesinado por no pagar cupo de S/7 en Comas

Condenan a cadena perpetua a extorsionadores de chofer asesinado por no pagar cupo de S/7 en Comas

LEER MÁS
Padre de tres hijos ganó Beca 18 con buen puntaje y volverá a estudiar tras 20 años: "Nunca es tarde, hay que seguir tome el tiempo que tome"

Padre de tres hijos ganó Beca 18 con buen puntaje y volverá a estudiar tras 20 años: "Nunca es tarde, hay que seguir tome el tiempo que tome"

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 21 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 21 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025