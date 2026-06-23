Contraloría alerta incumplimiento de expediente técnico en obra vial de más de S/35 millones en Cajamarca

El costo de la inversión en la obra en Cajamarca asciende los S/35.931.439 | Composición LR | Contraloría

El costo de la inversión en la obra en Cajamarca asciende los S/35.931.439 | Composición LR | Contraloría

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La Contraloría General de la República advirtió una serie de incumplimientos al expediente técnico en la ejecución de la carretera Namora–San Nicolás–Empalme–Jesús, en la región Cajamarca, una obra valorizada en aproximadamente S/36 millones que busca mejorar la conectividad hacia la laguna San Nicolás, uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

De acuerdo con el Informe de Control Concurrente N.º 023-2026-OCI, elaborado tras una evaluación realizada entre el 1 y 3 de junio de este año, se identificaron diversas deficiencias constructivas que podrían afectar la calidad, resistencia y funcionamiento de la infraestructura vial.

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Entre las observaciones más relevantes figura la presencia de “cangrejeras” —vacíos o cavidades en el concreto— en las paredes y la corona de un muro de contención. Asimismo, se detectaron fisuras y problemas de alineamiento en la unión de los dados de concreto con la pantalla de la estructura de defensa, aspectos que, según el organismo de control, comprometerían la estabilidad y vida útil de la obra.

La entidad señaló que estas fallas podrían obligar a ejecutar trabajos adicionales de reparación, rehabilitación, remoción o incluso reemplazo de los elementos afectados, lo que implicaría mayores costos y retrasos en la culminación del proyecto.

Obra registró dos suspensiones

La carretera, ejecutada por el Gobierno Regional de Cajamarca, inició su construcción el 15 de abril de 2025. Sin embargo, el proyecto ha afrontado interrupciones durante su desarrollo.

La primera suspensión se produjo el 2 de mayo de 2025, apenas semanas después del inicio de los trabajos, y las labores se retomaron el 19 de junio de ese mismo año. Posteriormente, la obra volvió a paralizarse el 23 de enero de 2026 y recién reinició actividades el 21 de abril del presente año.

Según explicó la Contraloría, el control concurrente busca verificar que la ejecución contractual se desarrolle conforme a la normativa vigente, las disposiciones internas y las condiciones establecidas en el expediente técnico.

Acciones correctivas

Los resultados de la supervisión fueron comunicados al titular del Gobierno Regional de Cajamarca para que adopte las medidas preventivas y correctivas necesarias dentro de sus competencias. La finalidad es garantizar la continuidad del proyecto y asegurar que la obra cumpla con los objetivos para los cuales fue concebida.

La Contraloría remarcó que el adecuado cumplimiento de las especificaciones técnicas es fundamental para evitar futuras afectaciones en una vía que busca fortalecer la conectividad de las localidades de Namora y Jesús, además de impulsar el acceso a uno de los destinos turísticos más visitados de la región.

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