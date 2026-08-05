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¡Es oficial! Tras semanas de especulaciones, muestras de afecto en redes sociales y su comentado viaje a Vichayito, Gabriela Herrera y Diego Chávarri confirmaron que son pareja. La revelación se dio en vivo durante el podcast que comparten con Cristian ‘Cri Cri’ Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, con quien entablaron amistad en el reality de supervivencia ‘La Granja VIP Perú’.

En medio del anuncio, ambos detallaron desde cuándo mantienen la relación. La formalización de su romance generó de inmediato comentarios divididos: mensajes de apoyo por un lado y críticas por otro, que recordaron cómo se inició su vínculo en el programa, cuando el recordado ‘Diablito’ aún estaba con Thalía Bentín.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera confirman su relación

Durante el podcast, Gabriela Herrera manifestó mientras se tomaba de la mano con Diego Chávarri: “Siempre fui mi fiel y muy leal a mis sentimientos. realmente. Siempre fui de proteger, de cuidar, de decir las cosas que yo sentía porque así eran las cosas que yo sentí en su momento y es lo que creo”.

En esa línea, la bailarina de 24 años anunció que el exfutbolista le pidió que sea su pareja el 2 de agosto. "Hoy por hoy, que él y yo estemos juntos, que esa fecha que tenemos juntos, el 2 (de agosto)… era justamente el día que me pidió para ser su novia", reveló.

Más adelante, la cantante resaltó la felicidad que comparte con Chávarri y no dudó en expresarle sus profundos sentimientos. Además, manifestó ser consciente de las críticas que podrían recibir; sin embargo, fue enfática al recalcar que se trataba de sus vidas y defendió que su relación nació de manera genuina. “Estamos viviendo un momento muy bonito. Sabes que te quiero muchísimo. Es algo que realmente no se planeó, que ninguno de nosotros lo hizo con intención. Se fue dando. Tratamos de frenar la situación, pero no se pudo, y hoy estamos acá por algo. Sé que mucha gente va a estar de acuerdo, mucha gente no, pero al final de cuentas es nuestra vida y hemos decidido tomar esta decisión porque es lo que queremos”, declaró.

Por su parte, Diego Chávarri, de 37 años, reafirmó la fecha en que le pidió que sea su pareja y resaltó que sus sentimientos sobrepasaron lo que vivieron en el reality de Panamericana TV. “Sí, desde el día 2 ya somos noviecitos, pareja. Nos han visto desde ‘La Granja’, pero queríamos tener una fecha especial porque a mí me gusta tener una fecha especial. Me gustaba, era algo que yo quería con Gabriela. Al salir de ‘La Granja’, cada uno pudo hacer su vida... pero, con el tiempo y el seguir viéndonos y hablándonos, me di cuenta de que no era solo de ‘La Granja’”, afirmó.

Finalmente, Gabriela Herrera volvió a reiterarle al ‘Diablito’ que lo quería y ambos se besaron en vivo tras el pedido de un emocionado ‘Cri Cri’, con quien estrenaron su podcast tras el final del reality de Panamericana TV.