Comisiones de Justicia y Reglamento acogerán los primeros proyectos de ley de la Cámara de Diputados

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La Cámara de Diputados ya tiene sus primeros proyectos de ley en camino dentro del nuevo Congreso bicameral. Dos comisiones ordinarias concentrarán las iniciativas presentadas hasta el momento. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos revisará dos propuestas del diputado César Holguín. La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores analizará una tercera iniciativa, presentada por la diputada Indira Huilca.

En el sistema bicameral, solo los diputados pueden presentar proyectos de ley. Si una iniciativa se aprueba en la Cámara Baja, pasa al Senado para su revisión final. La Cámara Alta puede ratificarla, modificarla o archivarla. Este mecanismo reemplaza al esquema unicameral que rigió el Congreso peruano durante más de dos décadas.

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César Holguín es diputado por Cusco y portavoz de la bancada Ahora Nación. Presentó dos propuestas. Una busca derogar las llamadas leyes procrimen, aprobadas en el Congreso anterior. La otra plantea eliminar la norma que traslada al fuero militar policial el juzgamiento de policías y militares que usan la fuerza en el cumplimiento de sus funciones. Indira Huilca, también de Ahora Nación, presentó la tercera iniciativa: modificar el reglamento de la Cámara de Diputados para que las sesiones dejen de ser virtuales.

La composición de las comisiones se definió esta semana. La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados llegó a un acuerdo el 4 de agosto. El Pleno ratificó esa distribución este miércoles 5 de agosto. Desde esa fecha, cada comisión cuenta con un plazo para analizar y dictaminar los proyectos que le corresponden.

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Derogación de las leyes procrimen e impunidad para policías y militares: las dos propuestas de César Holguín

César Holguín, diputado por Cusco y vocero de Ahora Nación, presentó dos proyectos en los primeros días de la nueva legislatura. Uno busca derogar diez normas conocidas como las leyes procrimen. El otro plantea eliminar la Ley N.° 32735, llamada ley de impunidad militar policial. Ambas iniciativas comparten un mismo destino: la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El primer proyecto, presentado el 29 de julio, apunta contra un paquete de normas aprobadas entre 2023 y 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte. Entre ellas figura la llamada "Ley Soto", que redujo a un año el plazo de suspensión de la prescripción penal, y otra norma que recortó a ocho meses el plazo para los procesos de colaboración eficaz. El proyecto busca restituir el texto de esas leyes al que regía antes de esas modificaciones.

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El paquete también incluye cambios que, según el propio texto, debilitaron la persecución de la corrupción. Una de las normas eximió a los partidos políticos de sanciones como el cierre o la disolución, incluso si su estructura sirvió para encubrir delitos. Otra exigió sentencia firme antes de iniciar un proceso de extinción de dominio, lo que retrasa la incautación de bienes de origen ilícito. El Ministerio Público advirtió en enero de 2025 que estas reformas reducían las herramientas de investigación fiscal. El Poder Judicial calculó que el Estado dejó de recuperar cerca de 50 millones de dólares en 2025 solo por las restricciones a la extinción de dominio.

El segundo proyecto, presentado en agosto, ataca un problema distinto. La Ley N.° 32735 se publicó el 21 de julio, en medio de cuestionamientos, y amplió la definición de "delito de función" para policías y militares. Con esa definición más amplia, agentes que cometen delitos comunes pueden terminar juzgados en el fuero castrense en lugar de la justicia ordinaria. La norma también dispone que, ante un conflicto de competencia, debe preferirse la jurisdicción militar policial.

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El proyecto de Holguín describe los efectos prácticos de esa ley. Según el texto, permite el traslado automático de causas penales contra policías y militares hacia el fuero militar, incluso en procesos con condena de primera instancia. También contempla el archivo de investigaciones en trámite y la anulación de antecedentes judiciales, sin necesidad de audiencia previa. Amnistía Internacional advirtió que la norma "pone en grave riesgo la independencia judicial y la posibilidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos de acceder a la justicia".

Los dos proyectos coinciden en un punto: ambos buscan revertir normas aprobadas por el Congreso anterior, en el tramo final del gobierno de Dina Boluarte. Holguín sostiene, en ambos casos, que esas leyes debilitaron al Estado frente al crimen organizado o generaron riesgos de impunidad para las fuerzas del orden.

Trabajo presencial en el Congreso: el proyecto de Indira Huilca

La propuesta de Indira Huilca (Ahora Nación) modifica dos normas a la vez: el artículo 26 del Reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 27 del Reglamento del Congreso. El objetivo es que la presencialidad deje de ser una costumbre y se convierta en una obligación escrita. El texto, presentado el 3 de agosto, lleva la firma de Huilca junto a la de César Holguín, Marleny Arminta y otros congresistas.

El proyecto sustenta su pedido con cifras de ausentismo. Cita, por ejemplo, que el 25 de mayo de 2023 solo 85 legisladores estuvieron físicamente presentes en el hemiciclo desde el inicio de una sesión del Pleno. También recuerda que, en junio de 2026, hasta nueve comisiones —entre ellas Ciencia, Producción, Defensa y Ética— sesionaron casi vacías. Para Huilca, ese patrón se repite pese a que la emergencia sanitaria por la Covid-19 terminó en 2023.

La modificación no elimina la modalidad virtual por completo. El texto establece que la participación a distancia solo se permitirá cuando un diputado o senador tenga licencia por viaje fuera de Lima, por encontrarse en el extranjero o por enfermedad. Fuera de esos supuestos, la presencia física será obligatoria tanto en el Pleno como en las comisiones.

Huilca adelantó que su bancada evalúa acelerar el trámite del proyecto. "Vamos a evaluar la posibilidad de poder exonerar lo del trámite de comisiones, dado que es un tema en el que hay un amplio consenso", explicó la diputada. Agregó que esa dinámica ya funcionaba antes en el Congreso y que varios congresistas coinciden en aplicarla desde el inicio del periodo bicameral. Si la exoneración se aprueba, el proyecto pasaría directo a votación en el Pleno, sin pasar antes por la comisión de Reglamento.

La diputada se mostró confiada en el respaldo a su propuesta. "Creo que hay una mayoría en todo caso que respalda esta propuesta, porque necesitamos volver a trabajar de forma presencial, garantizar que se disputan adecuadamente las leyes y queremos un mensaje de compromiso con la ciudadanía", afirmó.

Huilca adelantó también que integrará la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Esta última es la misma que revisará los dos proyectos presentados por César Holguín. "Ya estaría por confirmado, esas normas tendrían que pasar a la comisión de justicia y derechos humanos", indicó, al confirmar el destino de las iniciativas contra las leyes procrimen y el fuero militar policial.