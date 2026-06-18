Trabajadores del Congreso reciben bono de S/11 mil por decisión de la Mesa Directiva

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Los trabajadores del Congreso recibieron un bono de S/11 mil por decisión de la Mesa Directiva. El beneficio, equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), fue depositado a todo el personal activo del Parlamento sin distinción de cargo, antigüedad o régimen laboral. La medida alcanzó a asesores, técnicos, asistentes, auxiliares y demás servidores de la institución.

El pago se efectuó por disposición de la Mesa Directiva y favoreció a aproximadamente 3.628 trabajadores. Hasta el momento no se ha hecho público el documento que respalda la decisión ni los criterios utilizados para aprobar el beneficio.

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La nueva bonificación se suma a otros incentivos económicos otorgados por el Congreso durante el presente año. En enero, los servidores parlamentarios recibieron pagos extraordinarios que incluyeron un bono equivalente a cinco UIT y otro concepto vinculado a uniformes. Ambos depósitos representaron cerca de S/30.000 adicionales para cada trabajador, según información difundida en ese momento.

La entrega también ocurre mientras otros sectores del Estado enfrentan restricciones presupuestarias. Según reportes previos, los trabajadores bajo el régimen CAS de distintas entidades públicas no pudieron acceder a una gratificación completa y recibieron montos reducidos por disposiciones de austeridad fiscal.