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Avalancha en nevado Tocllaraju deja dos extranjeros fallecidos y despliegan helicóptero de rescate

El Ministerio del Interior informó que se dispuso el envío de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú hacia la ciudad de Huaraz, con el fin de sumarse a las labores de búsqueda y rescate de las personas afectadas.

Emergencia en Huaraz: Montañistas en peligro tras avalancha en el nevado Tocllaraju
Emergencia en Huaraz: Montañistas en peligro tras avalancha en el nevado Tocllaraju | Composición LR
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Dos montañistas perdieron la vida y un tercero se encuentra atrapado tras registrarse una avalancha la madrugada de este miércoles en el nevado Tocllaraju, provincia de Huaraz (Áncash). La Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) alertó sobre la emergencia y confirmó que ya se gestionan las labores de rescate para evacuar al sobreviviente.

Las víctimas del deslizamiento en la Cordillera Blanca fueron identificadas como un ciudadano mexicano y otro canadiense. En tanto, el único sobreviviente es un montañista peruano identificado como Floriano, quien permanece atrapado a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar a la espera de ser rescatado.

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