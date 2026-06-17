La pareja era amante de la montañismo. En sus redes sociales acostumbraban a postear fotografías de sus viajes juntos. | Composición LR | DanielNavarroIG

La pareja era amante de la montañismo. En sus redes sociales acostumbraban a postear fotografías de sus viajes juntos. | Composición LR | DanielNavarroIG

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Una avalancha registrada en el nevado Tocllaraju, ubicado en la provincia de Huaraz, región Áncash, dejó como saldo a dos montañistas fallecidos y a un sobreviviente que permaneció atrapado en la zona hasta la llegada de los rescatistas. Así lo informó la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), que alertó sobre la emergencia y solicitó apoyo aéreo para atenderla. El hecho ocurrió alrededor de las 5.40 a. m., mientras el grupo ascendía a la cumbre de la montaña.

De acuerdo con el reporte de la organización, el desprendimiento de nieve sepultó a tres personas que realizaban actividades de alta montaña en el Tocllaraju, uno de los nevados más visitados de la Cordillera Blanca y que alcanza los 6.034 metros sobre el nivel del mar.

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Los montañistas habían llegado al Perú para realizar una ruta de aclimatación por la Cordillera Blanca

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Las últimas fotos de la pareja de montañistas

Las víctimas mortales fueron identificadas como Daniel Navarro, ciudadano mexicano, y Sandra Covone, ciudadana canadiense. Ambos eran una pareja que acostumbraba practicar montañismo en diversos nevados alrededor del mundo. A través de sus redes sociales, tanto Navarro como Covone compartían fotografías de cada lugar que visitaban y, en esta ocasión, llegaron al Perú para escalar los nevados de la Cordillera Blanca.

La última publicación de Daniel Contreras corresponde a tres días antes de la tragedia.

De acuerdo con la cuenta de Instagram de Daniel Navarro, este 7 de junio se encontraban en el nevado Mateo, a 5.150 metros sobre el nivel del mar. “Increíble ruta de aclimatación dando inicio con la temporada en la Cordillera Blanca. Perú”, se lee en la descripción de la publicación. Por su parte, Covone también difundió imágenes este 9 de junio desde el nevado Vallunaraju, siguiendo el recorrido junto a su esposo y el equipo.

“Alcanzando la cima del Nevado Vallunaraju, por quinta vez, a una modesta altitud de 5686 m s. n. m. de Perú. Muchísimas gracias a todo el equipo por otro gran día en la montaña”, se lee en la publicación. Según las instantáneas posteriores, el equipo continuó su ruta de aclimatación por las montañas de la Cordillera Blanca hasta que ocurrió la tragedia.

Rescate del guía peruano

El guía de montaña peruano Florentino Caldua fue rescatado con vida luego de permanecer atrapado en la avalancha registrada en el nevado Tocllaraju.

La noticia fue confirmada por el presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), Beto Pinto Toledo, quien informó que un equipo conformado por cuatro rescatistas logró llegar hasta el lugar donde se encontraba Caldua, pese a las adversas condiciones climáticas y a la complejidad del terreno.

Según detalló, el guía fue hallado con vida y en condición estable, y quedó bajo el cuidado del personal especializado que participó en la operación.

Florentino Caldua consiguió emitir una alerta mediante un equipo de comunicación satelital, hecho que permitió activar de inmediato las labores de rescate. Ante la dificultad de acceso a la zona, la AGMP solicitó el apoyo de un helicóptero para agilizar la operación, ya que el trayecto por tierra demanda entre 12 y 15 horas de caminata en alta montaña.

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