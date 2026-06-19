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Sociedad

Murió salvando a sus hijas: hombre fallece tras rescatar a sus pequeñas de incendio en Trujillo

Percy Zumarán logró poner a salvo a sus hijas de 9 y 10 años, pero quedó atrapado entre las llamas. Pese a que fue rescatado con ayuda de sus vecinos, no resistió las graves quemaduras.

Padre rescató a sus hijas de incendio, pero no sobrevivió
Padre rescató a sus hijas de incendio, pero no sobrevivió | Composición LR / Andina
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Un padre de familia perdió la vida tras rescatar a sus dos menores hijas de un incendio que afectó su vivienda, ubicada en el sector Liberación Social, en el distrito trujillano de Víctor Larco Herrera, región La Libertad. La víctima fue identificada como Percy Junnior Zumarán Narváez, de 39 años.

El siniestro se produjo la noche del 17 de junio, luego de que la familia encendiera una vela ante un apagón producido por la explosión de un poste de alumbrado público. En un descuido, el fuego alcanzó un mueble de cuero sintético y se expandió por toda la vivienda, lo que generó la desesperación de las niñas de 9 y 10 años que se encontraban en el interior.

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Entregó su vida por sus hijas

Según la Agencia Andina, Percy Zumarán no dudó ni un segundo ante la emergencia y se metió entre el humo para rescatar a sus hijas. Tras varios minutos de esfuerzo y con ayuda de su cuñado, logró sacar a las menores por el techo de la vivienda y ponerlas a salvo.

Sin embargo, pese a sus intentos por salir, el padre de familia quedó atrapado entre las llamas, que ya habían consumido casi todo el inmueble. Los vecinos tuvieron que intervenir para romper el cerco de fuego y sacarlo de la casa. Aunque luego fue trasladado de urgencia al Hospital Belén, no resistió las graves quemaduras que sufrió y falleció el 18 de junio.

Menores continúan en recuperación

Las hijas de Percy, quien trabajaba como conductor de bus de una empresa de transporte público, permanecen hospitalizadas en el Hospital Regional Docente, mientras se recuperan de los estragos del incendio. El caso ha conmocionado a la ciudad de Trujillo y llevó a la comunidad estudiantil del colegio Pedro Mercedes Ureña a iniciar una colecta pública de urgencia para apoyar a las menores. Una de ellas es alumna de cuarto grado de primaria.

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