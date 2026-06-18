Dictan 30 años de cárcel por secuestro de recién nacida en Hospital Belén

El crimen ocurrió en agosto de 2025, cuando la imputada logró sustraer a la bebé del hospital. Fuente: difusión.

El crimen ocurrió en agosto de 2025, cuando la imputada logró sustraer a la bebé del hospital. Fuente: difusión.

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Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentenciaron a 30 años de cárcel efectiva a Yusmeli Hernández Ysturis, la ciudadana venezolana que se hizo pasar por personal de salud para secuestrar a una recién nacida al interior del Hospital Belén de Trujillo, en agosto de 2025.