Dictan 30 años de cárcel por secuestro de recién nacida en Hospital Belén
Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenaron a Hernández por hacerse pasar por personal de salud.
Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentenciaron a 30 años de cárcel efectiva a Yusmeli Hernández Ysturis, la ciudadana venezolana que se hizo pasar por personal de salud para secuestrar a una recién nacida al interior del Hospital Belén de Trujillo, en agosto de 2025.