Dos atentados en pocas horas en Callao: matan a joven y acribillan a técnico de fútbol infantil

La violencia se intensificó en el Callao el 18 de junio con dos ataques armados, resultando en un fallecido y un herido grave. Los hechos se registraron en La Perla y Boterín. | composición LR | Difusión

La violencia se intensificó en el Callao el 18 de junio con dos ataques armados, resultando en un fallecido y un herido grave. Los hechos se registraron en La Perla y Boterín. | composición LR | Difusión

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La violencia volvió a golpear al Callao la noche del jueves 18 de junio, cuando dos ataques armados, ocurridos con pocas horas de diferencia, dejaron como saldo un fallecido y un herido de gravedad en distintos puntos de la provincia constitucional.

El primer ataque ocurrió alrededor de las 8.00 p. m. en el cruce de los jirones Tarata y Olaya, en el distrito de La Perla. Según información preliminar, la víctima, identificada como Junior Tangoa Sinarahua, llegó al lugar a bordo de una motocicleta. Sin embargo, apenas descendió del vehículo, el conductor le disparó varias veces y huyó de inmediato. Debido a la gravedad de las heridas, el joven murió en el lugar.

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Balean a entrenador de fútbol

Casi en paralelo, otro hecho violento se registró en una cancha sintética del asentamiento humano Boterín. En este caso, la víctima fue Carlos José Gamarra Manco, de 42 años, entrenador de fútbol de menores, quien recibió siete impactos de bala mientras observaba una jornada de entrenamiento junto a sus alumnos.

Tras el atentado, los presentes auxiliaron al entrenador y lo trasladaron de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Policía investiga ambos crímenes en Callao

Hasta ambos escenarios llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias.

Ambos casos quedaron a cargo de las unidades especializadas de investigación criminal, que buscan identificar y capturar a los responsables.

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