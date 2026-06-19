HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Dos atentados en pocas horas en Callao: matan a joven y acribillan a técnico de fútbol infantil

Un joven murió en La Perla y un entrenador de fútbol recibió siete disparos mientras observaba una práctica con menores en Boterín.

La violencia se intensificó en el Callao el 18 de junio con dos ataques armados, resultando en un fallecido y un herido grave. Los hechos se registraron en La Perla y Boterín.
La violencia se intensificó en el Callao el 18 de junio con dos ataques armados, resultando en un fallecido y un herido grave. Los hechos se registraron en La Perla y Boterín. | composición LR | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La violencia volvió a golpear al Callao la noche del jueves 18 de junio, cuando dos ataques armados, ocurridos con pocas horas de diferencia, dejaron como saldo un fallecido y un herido de gravedad en distintos puntos de la provincia constitucional.

El primer ataque ocurrió alrededor de las 8.00 p. m. en el cruce de los jirones Tarata y Olaya, en el distrito de La Perla. Según información preliminar, la víctima, identificada como Junior Tangoa Sinarahua, llegó al lugar a bordo de una motocicleta. Sin embargo, apenas descendió del vehículo, el conductor le disparó varias veces y huyó de inmediato. Debido a la gravedad de las heridas, el joven murió en el lugar.

TE RECOMENDAMOS

JPP QUIERE ANULAR VOTOS DEL EXTRANJERO Y CARLOS BRUCE ACUSA A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Asesor espiritual de Roberto Sánchez denuncia robo de motocicleta en Cercado de Lima tras recibir amenazas

lr.pe

Balean a entrenador de fútbol

Casi en paralelo, otro hecho violento se registró en una cancha sintética del asentamiento humano Boterín. En este caso, la víctima fue Carlos José Gamarra Manco, de 42 años, entrenador de fútbol de menores, quien recibió siete impactos de bala mientras observaba una jornada de entrenamiento junto a sus alumnos.

Tras el atentado, los presentes auxiliaron al entrenador y lo trasladaron de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado con pronóstico reservado.

PUEDES VER: Congestión vehicular tras cierre de accesos al Centro Histórico de Lima por restricción de la MML: buses varados y pasajeros caminando

lr.pe

Policía investiga ambos crímenes en Callao

Hasta ambos escenarios llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias.

Ambos casos quedaron a cargo de las unidades especializadas de investigación criminal, que buscan identificar y capturar a los responsables.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
PNP desarticula tres bandas criminales vinculadas a extorsión y homicidio en Lima y Callao

PNP desarticula tres bandas criminales vinculadas a extorsión y homicidio en Lima y Callao

LEER MÁS
Mujer es asesinada por sicarios cuando regresaba de trabajar en la Zona Monumental del Callao

Mujer es asesinada por sicarios cuando regresaba de trabajar en la Zona Monumental del Callao

LEER MÁS
¡Atención, vecino chalaco! El Metropolitano llegaría a Callao con corredores exclusivos, metro y hasta teleférico

¡Atención, vecino chalaco! El Metropolitano llegaría a Callao con corredores exclusivos, metro y hasta teleférico

LEER MÁS
¿Cómo cambiar mi centro de atención de EsSalud a través de internet?

¿Cómo cambiar mi centro de atención de EsSalud a través de internet?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre de tres hijos ganó Beca 18 con buen puntaje y volverá a estudiar tras 20 años: "Nunca es tarde, hay que seguir tome el tiempo que tome"

Padre de tres hijos ganó Beca 18 con buen puntaje y volverá a estudiar tras 20 años: "Nunca es tarde, hay que seguir tome el tiempo que tome"

LEER MÁS
ATU aplica tarifa integrada de S/3.50 en alimentadores de Lima Norte y Sur desde este 20 de junio

ATU aplica tarifa integrada de S/3.50 en alimentadores de Lima Norte y Sur desde este 20 de junio

LEER MÁS
Indecopi multa a la UCV con S/19,195 por generar deuda a estudiante tras cambiar modalidad de pago en su matrícula

Indecopi multa a la UCV con S/19,195 por generar deuda a estudiante tras cambiar modalidad de pago en su matrícula

LEER MÁS
No va a existir el invierno por el Niño Costero: temperaturas en Lima y Callao superarán los 20 grados; Senamhi confirma que el mar registra un notable calentamiento

No va a existir el invierno por el Niño Costero: temperaturas en Lima y Callao superarán los 20 grados; Senamhi confirma que el mar registra un notable calentamiento

LEER MÁS
Caso Manchay: separan a seis policías tras muerte de menor en comisaría y Fiscalía inicia diligencias

Caso Manchay: separan a seis policías tras muerte de menor en comisaría y Fiscalía inicia diligencias

LEER MÁS
Caso Manchay: Esto sucedió en la ‘Sala de Meditación’ antes que falleciera menor detenido

Caso Manchay: Esto sucedió en la ‘Sala de Meditación’ antes que falleciera menor detenido

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025