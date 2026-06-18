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Cómico tiktoker cae por extorsión: sería pieza clave para amenazar restaurantes en Lima Este

Las pesquisas revelan que "Morocho" proporcionaba datos sobre propietarios de restaurantes para facilitar amenazas y exigir pagos a cambio de no atentar contra sus negocios.

Tiktokero "Morocho" detenido por extorsión a empresarios gastronómicos en Lima Este
Tiktokero "Morocho" detenido por extorsión a empresarios gastronómicos en Lima Este | Foto: captura América.
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Henry Walter Quispe Gonzales, conocido en TikTok como "Morocho", fue detenido por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) tras ser señalado como presunto integrante de una banda dedicada a la extorsión en Lima Este. Según la Policía Nacional, el creador de contenido habría cumplido un rol clave en la obtención de información sobre empresarios del rubro gastronómico que luego eran víctimas de amenazas.

La captura ocurrió luego de que el propietario de una cadena de restaurantes denunciara el cobro de S/5.000 por parte de la organización criminal. A partir de esa acusación, los investigadores realizaron un seguimiento que permitió intervenir inicialmente a Carlos Raúl Rivera Peralta, quien habría revelado la participación del tiktoker en las actividades ilícitas.

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De acuerdo con el jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, Rivera Peralta declaró que Quispe Gonzales era el encargado de proporcionar datos detallados de las víctimas para facilitar las acciones de la red delictiva.

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Amenazas a empresarios de restaurantes

Las pesquisas indican que la banda seleccionaba a propietarios de negocios gastronómicos para exigirles dinero a cambio de no atentar contra sus establecimientos o su integridad. Para ello, utilizaba principalmente mensajes enviados a través de WhatsApp, donde advertía sobre posibles ataques si no se concretaban los pagos.

Según la hipótesis policial, "Morocho" realizaba labores de marcaje y recopilaba información privada de los empresarios de Lima Este. Posteriormente, esos datos eran entregados a los integrantes encargados de ejecutar las amenazas y coordinar los cobros extorsivos.

Durante el operativo también fueron intervenidos Johan Larez Rodríguez y Andrés José Oviedo Prieto, ambos ciudadanos venezolanos que se encontraban en la zona donde actuaba la organización.

Dinamita, celulares y otros objetos incautados

Como parte de las diligencias, los agentes incautaron dos cartuchos de dinamita, cinco teléfonos celulares, nueve tarjetas portachip y un automóvil que, según las pesquisas, servía para movilizar a los sospechosos.

Además, la Dirincri halló una réplica de huella dactilar adherida a una lámina de plástico transparente, elemento que será analizado para determinar su posible uso dentro de las actividades de la organización criminal. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el grado de participación de cada uno de los intervenidos.

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