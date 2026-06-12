Confirmado | Nueva universidad nacional en San Martín apuesta por la descentralización educativa: tendrá cinco facultades

El Pleno del Congreso aprobó la creación de la Universidad Nacional Alto Huallaga (UNAHUA) en Tocache, San Martín, con 94 votos a favor y sin abstenciones. | El Peruano

El Pleno del Congreso aprobó la creación de la Universidad Nacional Alto Huallaga (UNAHUA) en Tocache, San Martín, con 94 votos a favor y sin abstenciones. | El Peruano

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El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que plantea la creación de la Universidad Nacional Alto Huallaga (UNAHUA), que estará ubicada en el distrito de Tocache, provincia de Tocache, en la región San Martín. La propuesta se sustenta en los proyectos de ley 10922/2024-CR y 14477/2025-CR y fue aprobada con 94 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Además, quedó exonerada de segunda votación.

Durante la sustentación, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Pedro Martínez Talavera, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de ampliar la oferta de educación superior en una zona donde muchos jóvenes deben trasladarse a otras ciudades para acceder a estudios universitarios.

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Tocache: crean nueva universidad para que estudiantes no migren

Actualmente, estudiantes de Tocache y de otras localidades del Alto Huallaga suelen migrar a Tarapoto, Nueva Cajamarca o Huánuco para continuar su formación, lo que representa mayores costos para las familias.

La ley aprobada establece que la nueva universidad será considerada como pliego presupuestal, lo que permitirá al Ministerio de Economía y Finanzas transferir recursos desde el presupuesto institucional del Ministerio de Educación para su implementación.

Con esta aprobación, Tocache contará con una nueva institución pública de educación superior orientada a ampliar el acceso universitario en la región San Martín.

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¿Qué carreras tendrá la Universidad Nacional Alto Huallaga?

Asimismo, la UNAHUA iniciará con cinco facultades: Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Sociales, Zootecnia y Medicina Veterinaria, y Turismo y Hotelería.

El dictamen también señala que la universidad podrá ampliar su oferta académica de acuerdo con las necesidades locales, regionales y nacionales, conforme a los estándares de calidad universitaria vigentes.