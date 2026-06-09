Outfest Perú 2026: cine y diversidad

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Más de 35 producciones se estrenan en esta edición del Outfest Perú, que este año tendrá funciones en seis ciudades del país. El evento cinéfilo que celebra la diversidad presenta una cartelera con 7 largometrajes internacionales: Censurada, La gloria de los últimos días, A metros de distancia, Amantes en el cielo, La reina del Amazonas, Yo contra el mundo y Chemsex, un viaje interior.

“El festival busca democratizar el acceso al cine, amplificar voces marginadas y generar un diálogo intergeneracional sobre identidad, derechos y creación colectiva”, sostiene la organización en un comunicado.

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El Outfest Perú cumple 23 años. Su función, como parte del colectivo LGBT+, ha sido ser una plataforma para luchar por la igualdad a través del cine y, además, durante años ha sido un proyecto autogestionario. “El festival no solo es un espacio artístico, sino también un acto político y cultural. En una ciudad marcada por la desigualdad y el conservadurismo, el cine LGBT+ irrumpe como un acto de resistencia”.

El invitado especial de este año es el argentino Juan Pablo Cestaro. El actor de las series O11CE y El Marginal, y figura de la película El Cazador, presenta el cortometraje La muerte no es el fin del mundo. “Es un cortometraje escrito, dirigido y protagonizado por él mismo, marcando así una nueva etapa en su carrera artística como realizador integral. La obra explora temas como el duelo, la identidad y la resiliencia emocional”.

Cartelera en Lima y regiones

El festival anunció las funciones gratuitas de las películas en competencia y también de cortometrajes. En Piura se verá la película Censurada, ópera prima de Mario Garza y una coproducción entre México, España y Estados Unidos. En Cajamarca, Yo contra el mundo del brasileño Otavio Chamorro; en Pucallpa se estrena Amantes en el cielo de Fermín de la Serna; en Trujillo A metros de distancia de Tadeo Pestaña; y en Arequipa Chemsex, un viaje interior de Emma Demar.

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Por su lado, el documental La reina del Amazonas, una producción de Colombia, Perú y Brasil, dirigido por John Agudelo Suárez, se verá en Huaraz. “El Festival de Cine LGBT+ de Lima reafirma su compromiso con la inclusión, la representación y el diálogo cultural, consolidándose como un espacio donde el cine se convierte en herramienta de transformación social”, señalan.

La 23ª edición del Festival Internacional de Cine de la Diversidad LGTB+ Outfest Perú se realizará del 9 al 20 de junio. (La autora de este artículo forma parte del jurado APRECI en esta edición del festival).