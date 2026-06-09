HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Cine y series

Outfest Perú 2026: cine y diversidad

La edición 23 del festival internacional de cine LGBT+ presenta siete películas internacionales y más de 30 producciones. Anunciaron funciones gratuitas en regiones.

Película 'Censurada' con Nerea Rodríguez.
Película 'Censurada' con Nerea Rodríguez. | Difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Más de 35 producciones se estrenan en esta edición del Outfest Perú, que este año tendrá funciones en seis ciudades del país. El evento cinéfilo que celebra la diversidad presenta una cartelera con 7 largometrajes internacionales: Censurada, La gloria de los últimos días, A metros de distancia, Amantes en el cielo, La reina del Amazonas, Yo contra el mundo y Chemsex, un viaje interior.

“El festival busca democratizar el acceso al cine, amplificar voces marginadas y generar un diálogo intergeneracional sobre identidad, derechos y creación colectiva”, sostiene la organización en un comunicado.

PUEDES VER: Juan Carlos Fisher: “La política ha sobrepasado a la ficción y ahora la ficción se siente aburrida”

El Outfest Perú cumple 23 años. Su función, como parte del colectivo LGBT+, ha sido ser una plataforma para luchar por la igualdad a través del cine y, además, durante años ha sido un proyecto autogestionario. “El festival no solo es un espacio artístico, sino también un acto político y cultural. En una ciudad marcada por la desigualdad y el conservadurismo, el cine LGBT+ irrumpe como un acto de resistencia”.

El invitado especial de este año es el argentino Juan Pablo Cestaro. El actor de las series O11CE y El Marginal, y figura de la película El Cazador, presenta el cortometraje La muerte no es el fin del mundo. “Es un cortometraje escrito, dirigido y protagonizado por él mismo, marcando así una nueva etapa en su carrera artística como realizador integral. La obra explora temas como el duelo, la identidad y la resiliencia emocional”.

Cartelera en Lima y regiones

El festival anunció las funciones gratuitas de las películas en competencia y también de cortometrajes. En Piura se verá la película Censurada, ópera prima de Mario Garza y una coproducción entre México, España y Estados Unidos. En Cajamarca, Yo contra el mundo del brasileño Otavio Chamorro; en Pucallpa se estrena Amantes en el cielo de Fermín de la Serna; en Trujillo A metros de distancia de Tadeo Pestaña; y en Arequipa Chemsex, un viaje interior de Emma Demar.

PUEDES VER: Elecciones 2026: los artistas y el antivoto

Por su lado, el documental La reina del Amazonas, una producción de Colombia, Perú y Brasil, dirigido por John Agudelo Suárez, se verá en Huaraz. “El Festival de Cine LGBT+ de Lima reafirma su compromiso con la inclusión, la representación y el diálogo cultural, consolidándose como un espacio donde el cine se convierte en herramienta de transformación social”, señalan.

La 23ª edición del Festival Internacional de Cine de la Diversidad LGTB+ Outfest Perú se realizará del 9 al 20 de junio. (La autora de este artículo forma parte del jurado APRECI en esta edición del festival).

  • Programación. Las películas se proyectarán en las sedes de Cine Club de la UCH en Breña, la Alianza Francesa de Miraflores y el Museo de Arte Contemporáneo en Barranco. Además de la cartelera, presentan el libro El cuerpo también reza, de Manuel Nieves y la exposición de fotos ‘Kings and Queens’ promovida por la Embajada de Países Bajos.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dónde ver la saga de El Señor de los Anillos y en qué orden ver las películas

Dónde ver la saga de El Señor de los Anillos y en qué orden ver las películas

LEER MÁS
De Disney a OnlyFans: Dan Benson sorprende siendo ‘actor 18+’ para apoyar a la comunidad LGTBIQ+

De Disney a OnlyFans: Dan Benson sorprende siendo ‘actor 18+’ para apoyar a la comunidad LGTBIQ+

LEER MÁS
“Al fondo hay sitio” y sus desnudos virales: “¡Se llamaba Charly!” Doña Nelly, Tito y más

“Al fondo hay sitio” y sus desnudos virales: “¡Se llamaba Charly!” Doña Nelly, Tito y más

LEER MÁS
‘Milagros inesperados’: la trágica historia real que inspiró una de las películas más tristes del cine

‘Milagros inesperados’: la trágica historia real que inspiró una de las películas más tristes del cine

LEER MÁS
'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

LEER MÁS
La película erótica de Susy Díaz: la vez que "Una chica buena de la mala vida" remeció al Perú

La película erótica de Susy Díaz: la vez que "Una chica buena de la mala vida" remeció al Perú

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025