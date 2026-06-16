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Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,4 remeció Cañete, según IGP

El sismo de hoy registró a 33 kilómetros al noroeste de Cañete y se produjo a una profundidad de 38 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo de magnitud 3,4 sentido en Lima
Sismo de magnitud 3,4 sentido en Lima | Composición LR | Foto: Composición LR
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Un sismo de magnitud 3,4 se registró a las 09:24 horas a 33 kilómetros al noroeste de Chilca, en Cañete. El temblor de hoy, 16 de junio , tuvo una profundidad de 38 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Sismo en Lima: se sintió un temblor de 3,4 grados hoy, martes 16 de junio, según el IGP.

Sismo en Lima: se sintió un temblor de 3,4 grados hoy, martes 16 de junio, según el IGP.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este martes 16 de junio se localizó a 33 kilómetros al noroeste de Chilca, Cañete, en el departamento de Lima.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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