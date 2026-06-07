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Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,0 remeció esta mañana electoral, según el IGP

El sismo de este domingo 7 de junio se registró a 88 kilómetros al sur de Ica y se produjo a una profundidad de 17 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor en Ica
Temblor en Ica | composición | La República
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Un sismo de magnitud 5,0 se registró a las 10.43 a. m. a 88 kilómetros al sur de Ica, en la provincia de Ica, región Ica. El temblor, en plena jornada electoral de este domingo 7 de junio, tuvo una profundidad de 17 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor del domingo 7 de junio del 2026 se localizó a 288 kilómetros al sur de Ica, en el departamento de Ica, con latitud -14.66 y longitud -76.27.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantén la calma y acude a zonas de seguridad establecidas.
  • Presta atención a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.
  • Aléjate de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Toma distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos que debes tener a la mano es la mochila de emergencia, con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, entre otros artículos.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo y medicamentos para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo, de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (1/2 litro), barra de cereal, comida enlatada y chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves y fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés, para niños y para adultos mayores.

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