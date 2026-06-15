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Se enamoraron hace 40 años y hoy ayudan a salvar vidas donando sangre: la historia de una pareja peruana que inspira solidaridad

La pareja peruana, que decidió donar sangre a los 57 años, ahora realiza este acto de generosidad varias veces al año, para ayudar a pacientes en situaciones críticas.

Carmen Meneses y Roland Martínez, una pareja peruana de 65 años, han dedicado las últimas cuatro décadas a su amor y, desde hace nueve años, a la donación de sangre, promoviendo la solidaridad.
Carmen Meneses y Roland Martínez, una pareja peruana de 65 años, han dedicado las últimas cuatro décadas a su amor y, desde hace nueve años, a la donación de sangre, promoviendo la solidaridad. | Foto: Ministerio de Salud
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Carmen Meneses y Roland Martínez llevan cuatro décadas compartiendo su vida. Sin embargo, desde hace nueve años su historia de amor sumó un nuevo propósito: ayudar a quienes más lo necesitan a través de la donación voluntaria de sangre. Su compromiso los ha convertido en un ejemplo de solidaridad en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre.

La pareja peruana, que actualmente tiene 65 años, decidió dar este importante paso luego de responder a una convocatoria para donar sangre. Lo que comenzó como una experiencia nueva terminó por convertirse en un hábito que mantienen hasta hoy con responsabilidad y entusiasmo, convencidos de que una sola donación puede representar una nueva oportunidad para pacientes que enfrentan situaciones críticas de salud.

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De una primera donación a una misión de vida

Carmen y Roland recuerdan que realizaron su primera donación cuando tenían 57 años. Según cuentan, la experiencia les permitió descubrir una forma sencilla y segura de contribuir con la salud de otras personas.

Desde entonces, han acudido varias veces al año a diferentes campañas de donación, hasta convertir este gesto en parte de su rutina. Para ambos, la satisfacción de ayudar a pacientes que requieren transfusiones supera cualquier temor o duda de quienes aún no se animan a convertirse en donantes voluntarios.

“Teníamos 57 años cuando nos animamos a salvar vidas con la donación de sangre. Fue realmente emocionante y gratificante saber que podíamos ayudar a otros”, recuerdan.

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Un ejemplo de solidaridad que busca inspirar a más personas

A pesar del paso de los años, la pareja continúa cuidando su salud para seguir realizando esta labor. Ambos coinciden en que mantenerse saludables les permite continuar aportando algo tan valioso como la sangre para quienes la necesitan.

“Ahora nos toca cuidarnos más para poder seguir dando algo de nosotros mismos y continuar donando sangre”, señalan.

Su historia refleja el compromiso de miles de donantes voluntarios que contribuyen a garantizar el abastecimiento de sangre para pacientes que enfrentan emergencias, cirugías, tratamientos oncológicos y otras condiciones médicas que requieren transfusiones.

Las autoridades de salud recuerdan que donar sangre es un procedimiento seguro y que una sola donación puede beneficiar hasta a tres personas. Por ello, invitan a más ciudadanos a sumarse a esta cadena de solidaridad y a convertirse en donantes voluntarios habituales.

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