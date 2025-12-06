HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

INSN San Borja lanza campaña navideña con personajes de Star Wars: buscan 1,500 donantes para niños con cáncer

‘Aliados por un sueño’ es la campaña solidaria del INSN San Borja que promueve la donación de sangre para pacientes pediátricos. Más de 60 instituciones se suman a esta causa que salva vidas.

Personajes de 'Star Wars' visitaron el INSN San Borja para promover la campaña de donación voluntaria de sangre
Personajes de 'Star Wars' visitaron el INSN San Borja para promover la campaña de donación voluntaria de sangre

A puertas de la Navidad 2025, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja impulsa una campaña navideña de donación voluntaria de sangre y plaquetas en beneficio de niñas y niños con cáncer u otras enfermedades complejas que requieren estos insumos como parte esencial de sus tratamientos médicos.

Como parte de esta iniciativa, personajes icónicos de la saga 'Star Wars', entre ellos Lord Darth Vader, Kylo Ren, stormtroopers, Jawa y Mara Jade, visitaron el centro pediátrico para donar sangre. Con trajes característicos y gorros navideños, recordaron a la ciudadanía que la verdadera fuerza no radica en los poderes, sino en la solidaridad. Asimismo, invitaron a la población a sumarse a esta causa y convertirse en héroes para las y los pequeños pacientes. Los donantes y seguidores de la saga 'Star Wars' fueron los más entusiasmados con la visita de los icónicos personajes, quienes no dudaron en tomarse fotografías y compartir el momento.

Con trajes navideños, personajes de 'Star Wars' se sumaron a la campaña del INSN San Borja para incentivar la donación de sangre. Foto: Andina

Con trajes navideños, personajes de 'Star Wars' se sumaron a la campaña del INSN San Borja para incentivar la donación de sangre. Foto: Andina

Las donaciones constantes permiten garantizar tratamientos y cirugías para pacientes pediátricos

El INSN San Borja requiere entre 1.200 y 1.500 donantes mensuales para cubrir las transfusiones de entre 100 y 150 unidades de sangre y/o plaquetas, destinadas al tratamiento de niñas y niños con cáncer, así como para cirugías complejas y trasplantes hepáticos y renales. Cada persona puede donar hasta 450 mililitros de sangre, cantidad suficiente para salvar hasta tres vidas. Los requisitos para hacerlo son: ser mayor de edad, portar su DNI y pesar más de 50 kilos.

La campaña solidaria denominada “Aliados por un sueño” busca recolectar la mayor cantidad de unidades de sangre posibles, con el objetivo de contribuir a la recuperación de pacientes pediátricos diagnosticados con leucemia u otras enfermedades hematológicas. Esta cruzada impulsa la participación activa de la comunidad, en coordinación con más de 60 instituciones públicas y privadas, centros educativos, municipalidades, organizaciones sociales y más de 70 personalidades comprometidas. El INSN San Borja es un centro altamente especializado que recibe a niñas, niños y adolescentes con enfermedades complejas, como malformaciones congénitas, tumores cerebrales, cardiopatías, quemaduras extensas y trastornos hematológicos.

¿Cómo saber mi tipo de sangre y qué significa cada grupo sanguíneo?

¿Cómo saber mi tipo de sangre y qué significa cada grupo sanguíneo?

James Harrison, quien salvó a más de 2 millones de bebés con sus donaciones de sangre, falleció a los 88 años

James Harrison, quien salvó a más de 2 millones de bebés con sus donaciones de sangre, falleció a los 88 años

Miles necesitan sangre, pero solo el 1.37% de peruanos dona. ¿Cómo donar sangre y salvar vidas?

Miles necesitan sangre, pero solo el 1.37% de peruanos dona. ¿Cómo donar sangre y salvar vidas?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

