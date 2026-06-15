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Banda cayó tras años de seguimiento policial, pero juez liberó a presuntos miembros de “Los Despiadados de Ancón”

El Poder Judicial rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, que presentó interceptaciones y seguimientos como pruebas. Las acusaciones incluyen el cobro de más de S/6 millones.

Una investigación revela que 11 presuntos miembros de “Los Despiadados de Ancón” quedaron en libertad, pese a ser investigados por extorsiones a transportistas en Lima Norte.
Una investigación revela que 11 presuntos miembros de “Los Despiadados de Ancón” quedaron en libertad, pese a ser investigados por extorsiones a transportistas en Lima Norte. | Foto: Latina TV
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Una investigación reveló que 11 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Despiadados de Ancón” recuperaron su libertad pese a que la Policía y la Fiscalía los investigaron durante casi tres años por presuntos delitos de extorsión y cobro de cupos a transportistas de Lima Norte.

Según el reportaje, las diligencias incluyeron interceptaciones telefónicas, seguimientos, testimonios y otras pruebas que sustentaron la tesis fiscal sobre el funcionamiento de esta presunta red criminal. No obstante, el pedido de prisión preventiva fue rechazado por el Poder Judicial, lo que permitió que los investigados abandonaran la cárcel mientras continúan las investigaciones.

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Fiscalía atribuye a la banda el cobro de más de S/6 millones

De acuerdo con la investigación hecha por la Unidad de Investigación de Latina Noticias, la organización habría operado entre 2023 y 2026 y habría extorsionado a transportistas y colectiveros que circulaban por distintos puntos de Lima Norte, especialmente en la zona de Zapallal y el paradero Fundición.

La Fiscalía sostiene que la red era liderada por Lucio Moreno Jaque, conocido con los alias de “Tío” o “El Uno”, quien presuntamente mantenía el control de estas actividades ilícitas junto a una estructura conformada por al menos 20 integrantes.

Las autoridades estiman que el grupo habría recaudado más de S/6 millones mediante el cobro de cupos durante los últimos años. En abril de 2026 fueron detenidos 14 presuntos integrantes de la organización, aunque posteriormente 11 de ellos recuperaron su libertad por decisión judicial.

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La decisión judicial que genera cuestionamientos

Según reveló Latina Noticias, la decisión fue adoptada por el juez Gerardo Oscco Gonzales, a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puente Piedra, quien declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por la Fiscalía.

Entre los elementos presentados por el Ministerio Público figuraban escuchas telefónicas, registros de seguimiento y documentación vinculada a los presuntos cobros extorsivos. Además, durante una intervención previa se encontraron declaraciones juradas firmadas por transportistas que negaban ser víctimas de extorsión, documentos que para la Fiscalía podrían evidenciar una posible presión sobre los afectados.

La resolución judicial ha generado cuestionamientos debido a que los investigados fueron capturados tras una operación sustentada en varios años de trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Entretanto, las investigaciones contra los presuntos integrantes de 'Los Despiadados de Ancón' continúan en curso.

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