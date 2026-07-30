¿"Botaron" a Keiko Fujimori de la XXI Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú?: viral omite que su salida fue protocolar y aplicada también a presidentes anteriores

LO ENGAÑOSO:

Botaron a Keiko Fujimori de un reciente culto evangélico.

LO VERDADERO:

La invitación a los presidentes de retirarse, en el marco de las Ceremonias de Acción de Gracias por el Perú, se ha convertido en una práctica habitual en la parte final de cada evento. Ocurrió con Pedro Castillo en 2022; con Dina Boluarte en 2023, 2024 y 2025; y ahora, con Keiko Fujimori en 2026.

Keiko Fujimori, en el marco de sus primeras actividades tras asumir la presidencia del Perú, asistió la mañana del jueves 30 de julio a la XXI Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, un evento religioso organizado por iglesias evangélicas que cada año, desde el 2006, reúne a autoridades del Estado y otros representantes para orar por el país y sus gobernantes. Esta actividad forma parte del programa oficial de Fiestas Patrias y es una de las primeras actividades en las que participa el presidente de la República tras asumir el mando.

A partir de la transmisión oficial, un fragmento fue extraído, editado y difundido en plataformas como Facebook, Instagram y X con la frase: “¿La botaron? Keiko se sorprende al ser despedida de culto” y la descripción: “Keiko Fujimori reaccionó con sorpresa al momento de ser despedida tras participar en un culto evangélico. Su expresión no pasó desapercibida y el instante ya genera comentarios en redes sociales”. Sin embargo, se trata de contenido engañoso.

Descripción atribuida al viral. Foto: Redes sociales

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Post con más alcance en redes sociales. Foto: X

Análisis del contenido difundido en redes sociales

El momento captado en el video, en realidad, corresponde al anuncio oficial de la salida de la presidenta de la ceremonia para continuar con su agenda de actividades por Fiestas Patrias. Ella, según la moderadora del evento, debía retirarse antes del acto final, que consistía en la interpretación de un himno, como parte del protocolo establecido.

Una revisión de las últimas ediciones de la Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú muestra que este procedimiento no fue exclusivo para Fujimori. En los eventos del 2025, 2024 y 2023, la entonces presidenta Dina Boluarte también fue invitada a retirarse antes de la finalización del programa para continuar con sus actividades oficiales. Lo mismo ocurrió con Pedro Castillo en la edición de 2022.

2025: Dina Boluarte en la XX Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú

2024: Dina Boluarte en la XIX Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú

2023: Dina Boluarte en la XVIII Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú

2022: Pedro Castillo en la XVII Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú

En ese sentido, la invitación a Fujimori para retirarse no constituye una despedida fuera de lo común, sino un acto protocolar que forma parte de la organización de la ceremonia y permite que el jefe de Estado continúe con su agenda oficial.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido de forma engañosa un video que afirma que Keiko Fujimori fue despedida de la XXI Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú. En realidad, el momento registrado corresponde al anuncio oficial de su retiro para continuar con su agenda de actividades por Fiestas Patrias, un procedimiento protocolar que también se ha aplicado a presidentes anteriores durante este mismo evento y que es omitido en el viral.