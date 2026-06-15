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Presunto delincuente llamó a su madre en pleno operativo: PNP lo detuvo por presuntos asaltos a conductores y le halló arma, municiones y marihuana

Las autoridades investigan si los sospechosos forman parte de una organización delictiva mayor. Ambos permanecen bajo custodia mientras se determinan los cargos en su contra.

Ambos sospechosos son investigados por robos a mano armada y operaban en conjunto para despojar a conductores de sus vehículos.
Ambos sospechosos son investigados por robos a mano armada y operaban en conjunto para despojar a conductores de sus vehículos. | Foto: Latina
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Dos presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado la noche del 8 de junio en Lima. Los intervenidos fueron identificados como Esteban Ronny Gago Izquierdo, alias 'Pelao', de 22 años, y el ciudadano venezolano Freddy Alexander Landaeta Vielma, conocido como 'Winky', de 44 años, quienes son investigados por su presunta participación en asaltos a conductores con armas de fuego.

La intervención llamó la atención debido a que, mientras era retenido por los agentes, 'Pelao' comenzó a gritar y llamar a su madre desde el parque donde se desarrollaba el operativo. Ambos sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.

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Captura permitió incautar arma, municiones y droga

Según la información policial, los detenidos estarían vinculados a robos de vehículos cometidos en distintos puntos de la capital bajo la modalidad de asalto a mano armada. Durante la intervención, los agentes lograron reducir a ambos sospechosos y realizar el registro de sus pertenencias.

Como resultado del operativo, la Policía incautó un arma de fuego, cuatro municiones, dos teléfonos celulares y 14 bolsitas con marihuana. Todos estos elementos fueron incorporados a las investigaciones que buscan determinar la participación de los detenidos en otros hechos delictivos registrados recientemente.

Las autoridades señalaron que el material hallado será sometido a las pericias correspondientes para establecer su procedencia y posible vinculación con otros delitos denunciados.

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Alias 'Winky' y 'Pelao' son investigados por presuntos robos a conductores

La Policía indicó que ambos sujetos operaban presuntamente de manera conjunta para interceptar a conductores y despojarlos de sus vehículos bajo amenazas con armas de fuego. Las investigaciones también buscan establecer si forman parte de una organización más amplia dedicada a este tipo de delitos.

Tras la captura, los intervenidos fueron trasladados a una dependencia policial, donde permanecen mientras continúan las diligencias del caso. En las próximas horas se determinará su situación legal y los cargos que podrían afrontar en el marco de la investigación por presuntos delitos contra el patrimonio y otros que resulten de las pesquisas.

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