Presunto delincuente llamó a su madre en pleno operativo: PNP lo detuvo por presuntos asaltos a conductores y le halló arma, municiones y marihuana

Ambos sospechosos son investigados por robos a mano armada y operaban en conjunto para despojar a conductores de sus vehículos. | Foto: Latina

Ambos sospechosos son investigados por robos a mano armada y operaban en conjunto para despojar a conductores de sus vehículos. | Foto: Latina

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Dos presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado la noche del 8 de junio en Lima. Los intervenidos fueron identificados como Esteban Ronny Gago Izquierdo, alias 'Pelao', de 22 años, y el ciudadano venezolano Freddy Alexander Landaeta Vielma, conocido como 'Winky', de 44 años, quienes son investigados por su presunta participación en asaltos a conductores con armas de fuego.

La intervención llamó la atención debido a que, mientras era retenido por los agentes, 'Pelao' comenzó a gritar y llamar a su madre desde el parque donde se desarrollaba el operativo. Ambos sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.

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Captura permitió incautar arma, municiones y droga

Según la información policial, los detenidos estarían vinculados a robos de vehículos cometidos en distintos puntos de la capital bajo la modalidad de asalto a mano armada. Durante la intervención, los agentes lograron reducir a ambos sospechosos y realizar el registro de sus pertenencias.

Como resultado del operativo, la Policía incautó un arma de fuego, cuatro municiones, dos teléfonos celulares y 14 bolsitas con marihuana. Todos estos elementos fueron incorporados a las investigaciones que buscan determinar la participación de los detenidos en otros hechos delictivos registrados recientemente.

Las autoridades señalaron que el material hallado será sometido a las pericias correspondientes para establecer su procedencia y posible vinculación con otros delitos denunciados.

Alias 'Winky' y 'Pelao' son investigados por presuntos robos a conductores

La Policía indicó que ambos sujetos operaban presuntamente de manera conjunta para interceptar a conductores y despojarlos de sus vehículos bajo amenazas con armas de fuego. Las investigaciones también buscan establecer si forman parte de una organización más amplia dedicada a este tipo de delitos.

Tras la captura, los intervenidos fueron trasladados a una dependencia policial, donde permanecen mientras continúan las diligencias del caso. En las próximas horas se determinará su situación legal y los cargos que podrían afrontar en el marco de la investigación por presuntos delitos contra el patrimonio y otros que resulten de las pesquisas.