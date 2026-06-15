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Peruano que ganó S/19 millones de La Tinka sorprende al revelar que compró boleto al azar: "Compré sin pensarlo"

Originario de Cajamarca, el ganador narró que compró el boleto inesperadamente mientras caminaba por la calle, sin imaginar que se llevaría a casa los S/19,5 millones del pozo millonario de la Tinka.

Cajamarquino se llevó los 19.5 millones de soles del pozo millonario de La Tinka.
Cajamarquino se llevó los 19.5 millones de soles del pozo millonario de La Tinka. | Foto: composición LR
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La Tinka es uno de los juegos de azar más populares del Perú. Cada semana, miles de peruanos compran boletos con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores del pozo millonario, que actualmente supera los S/15 millones. Para elegir los números de sus tickets, muchos recurren a fechas especiales, como cumpleaños de familiares, combinaciones consideradas de la suerte o incluso números cabalísticos. Sin embargo, ese no fue el caso de uno de los afortunados ganadores de esta popular lotería de Intralot, quien consiguió llevarse un cuantioso premio económico de un día para otro.

A través de un video animado compartido en el canal de YouTube de La Tinka, el peruano oriundo de Cajamarca contó que no siguió ninguna estrategia para escoger sus números. Contra todo pronóstico, la jugada le permitió ganar los S/19,5 millones. Ahora, con el premio en sus manos, reveló en qué invertirá esa millonaria suma.

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Ganador de los S/19,5 millones de La Tinka cuenta su historia

Según contó, desde muy joven trabajó para sacar adelante a su familia y generar ingresos para su hogar. Con esfuerzo, logró comprar un terreno donde cultivaba verduras, pero una prolongada sequía afectó sus cosechas y puso en riesgo su principal fuente de sustento. En medio de esa difícil situación, nunca imaginó que su suerte cambiaría de manera inesperada.

De acuerdo con su relato, no tenía pensado comprar un boleto de La Tinka; sin embargo, mientras caminaba por las calles de su ciudad, una promotora le ofreció una jugada al azar, decisión que terminaría cambiando su vida para siempre.

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“Un día pasó algo distinto. La suerte me encontró a mí. Una promotora de La Tinka se me acercó y me ofreció un boleto al azar. La verdad lo compré sin pensarlo mucho. Y ese pequeño momento lo cambió todo. Ese boleto fue el ganador del pozo millonario de 19 millones y medio de soles. Todavía me cuesta creerlo”, comentó.

Lejos de gastar la millonaria suma, el ganador reveló que planea destinar parte del premio a la creación de un negocio que le permita incrementar su capital y asegurar la estabilidad económica de su familia.

¿Cuál es el pozo millonario acumulado para el próximo sorteo de La Tinka?

El último sorteo de La Tinka no tuvo ganador del premio mayor, por lo que el pozo millonario se incrementó y ahora asciende a S/15.502.016. El próximo juego se llevará a cabo el miércoles 17 de junio.

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