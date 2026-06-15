Pasamayo: camión cisterna con combustible cae a abismo de 100 metros tras choque con tráiler

Un camión cisterna que transportaba combustible cayó a un abismo de 100 metros en el serpentín de Pasamayo, Huaral, tras chocar con un semitráiler de cemento. | Andina

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Un camión cisterna que transportaba combustible cayó a un abismo de aproximadamente 100 metros en el serpentín de Pasamayo, en la provincia de Huaral, luego de chocar con un semitráiler que trasladaba cemento. El conductor sobrevivió y fue rescatado por otros transportistas que transitaban por la zona.

El siniestro ocurrió la tarde del domingo 14 de junio, a la altura del km 12 de la vía, en sentido hacia el norte. Según los primeros reportes, tras el impacto con la otra unidad pesada, la cisterna perdió estabilidad, se salió de la carretera y terminó recostada sobre una pendiente arenosa, a pocos metros del mar.

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Chofer logró sobrevivir tras siniestro en Pasamayo

Pese a la magnitud del accidente, el conductor logró sobrevivir. Testigos señalaron que tres transportistas descendieron por la ladera para auxiliarlo, ya que había quedado atrapado entre partes de la estructura dañada y la arena. Tras varios minutos de esfuerzo, consiguieron liberarlo y ponerlo a salvo antes de la llegada de los equipos de emergencia.

El semitráiler involucrado permaneció detenido en la parte alta de la vía, cerca del borde del precipicio, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad en la zona.

Investigan siniestro

Agentes de la Policía de Tránsito llegaron al lugar para restringir uno de los carriles, ordenar el tránsito e iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, se estableció un perímetro preventivo debido al riesgo que implicaba la carga inflamable que transportaba la cisterna.

Las autoridades también evaluaron la posibilidad de una fuga o derrame de combustible, mientras coordinaban las maniobras para retirar la unidad accidentada sin generar una emergencia mayor.

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