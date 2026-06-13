Mujer va a comisaría a denunciar agresión, pero policías le piden que disculpe a su atacante: "No es justo"

Caso se habría registrado en la comisaría de El Agustino | Composición LR / Andina

Caso se habría registrado en la comisaría de El Agustino | Composición LR / Andina

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Una mujer que acudió a la comisaría de El Agustino para denunciar ser víctima de agresión alertó sobre una serie de irregularidades en la atención por parte de los efectivos de la Policía Nacional (PNP). Según su testimonio, los agentes no quisieron tomar su declaración y, cuando uno de ellos accedió a hacerlo, le pidió que disculpara al presunto atacante.

La agraviada, identificada como Fiorella Chávez Mora (26 años), sostiene además que en este centro policial no le quieren entregar una copia del acta de la pericia del médico legista que confirmaría los signos de violencia en su cuerpo. “No es justo que hagan esto con las personas que sufren agresión, se tiene que esclarecer”, señaló.

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Víctima de agresión

De acuerdo con su versión, los hechos que motivaron su denuncia ocurrieron la madrugada del 11 de junio. Ese día, indica que Jeyco Jean Pierre Rivadeneyra Villalta (27 años) llegó hasta el inmueble donde vive y, tras ingresar sin su consentimiento, la golpeó en el rostro. El ataque se habría producido luego de que días antes ella se negara a darle un préstamo económico.

A raíz de los hechos, Chávez acudió a la comisaría de El Agustino para presentar una denuncia por agresión física; sin embargo, afirma que encontró obstáculos para hacerlo. Cuando un agente accedió a atenderla, le habría pedido que disculpara a su agresor. “Mientras me tomaba mi declaración, me decía ‘ya, pero discúlpelo, de repente se la ha cruzado la cólera y ya van a arreglar’”, denunció la mujer.

Pide esclarecer el caso

La víctima también afirma que en la comisaría no le quieren brindar una copia del acta de la pericia que evidenciaría la violencia que sufrió. “Yo fui a pedirlo a la médico legista y ella me dijo que ya le había entregado al comisario y que él me lo tenía que dar. ¿Dónde están mis derechos?”, indicó.

La agraviada pide que las autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Mujer intervengan en su caso para esclarecer el rol de los agentes y garantizar un proceso transparente. Además, afirmó que teme por su integridad, ya que el presunto agresor, si bien fue llevado a la comisaría tras el incidente, luego fue liberado.

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