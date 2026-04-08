Familiares exigen esclarecer hallazgo de celular en escena de la tragedia en Juliaca | Captura Latina

Familiares exigen esclarecer hallazgo de celular en escena de la tragedia en Juliaca | Captura Latina

Una adolescente de 15 años fue hallada sin vida en un descampado del sector Uray Jarán, en la urbanización Nueva Jerusalén, en las afueras de Juliaca, región Puno. La Policía Nacional y peritos del Ministerio Público cercaron la zona e iniciaron las diligencias.

La menor, que cursaba el cuarto de secundaria, había sido reportada como desaparecida horas antes. Su familia sostiene que se trataría de una represalia vinculada a una denuncia por abuso sexual presentada en 2025.

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El hallazgo se produjo luego de que sus familiares iniciaran la búsqueda. Según indicaron a medios locales, la adolescente salió de su vivienda la tarde del último sábado y no regresó.

Hallazgo en Juliaca

En la escena, los peritos encontraron un teléfono celular, un blíster de pastillas y una botella de agua. Estos elementos fueron incautados como parte de las diligencias.

Sin embargo, los familiares afirmaron que la adolescente no tenía celular, por lo que exigieron determinar a quién pertenece el equipo hallado, un elemento que se ha vuelto clave en la investigación.

Los primeros indicios apuntan a una posible muerte violenta, aunque será la necropsia la que confirme la causa exacta del fallecimiento. El cuerpo fue trasladado a la morgue de San Román.

Sospechas de represalia

La familia sostuvo que la muerte estaría vinculada a una denuncia previa por violación sexual contra un hombre de 28 años, a quien señalan como principal sospechoso. Según indicaron, la menor debía acudir en los próximos días a una cámara Gesell para ratificar su testimonio.

En esa misma línea, la madre precisó que este sujeto ya habría estado implicado en un presunto secuestro ocurrido en septiembre del año pasado, en el que la adolescente fue víctima. Por ello, consideran que el crimen podría tratarse de una represalia.

El Ministerio Público y la Policía no descartan esta hipótesis, aunque mantienen abiertas otras líneas de investigación. Las evidencias recogidas y los testimonios serán claves para determinar responsabilidades.