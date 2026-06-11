Los internos están implicados en la muerte de alcalde Víctor Hugo Febre | Composición LR / Difusión

Los internos están implicados en la muerte de alcalde Víctor Hugo Febre | Composición LR / Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desmintió el presunto envenenamiento de tres internos recluidos en una cárcel de Piura, implicados en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre. La aclaración de la entidad se produjo luego de que en redes sociales se viralizara un video que daba por cierta esta versión, pese a la falta de confirmación de las autoridades.

En su pronunciamiento, el INPE afirmó que Deyvis Gallo Lozada, Derion Gallo Lozada y Jhon Ponce Torres se encuentran en buen estado de salud y sin evidencias de haber sido víctimas de actos que comprometan su integridad física o su vida. Además, indicó que los reclusos permanecen aislados por medidas de seguridad en un ambiente de meditación.

TE RECOMENDAMOS LE CIERRAN PUERTA A CASTILLO, BALCÁZAR ARMA MALETAS Y EXPLOTA LA PELEA POR ELECCIONES | ARDE TROYA

Verifican salud de internos

La difusión de la noticia sobre el presunto envenenamiento de internos también movilizó a personal del Ministerio Público. Integrantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo llegaron hasta el Establecimiento Penitenciario de Varones de Piura (ex Río Seco) y confirmaron el buen estado de salud de los implicados.

Según informó la entidad en un comunicado, los reclusos fueron sometidos a un examen médico en presencia del fiscal provincial Roberto Velasco Pascasio y del fiscal adjunto Jorge Luis Huamanchumo Vásquez. La prueba permitió constatar que no se evidenciaron lesiones físicas visibles en ninguno de ellos.

Ataque contra autoridad de Piura

La desinformación en torno a este caso se registró luego de recientes hechos vinculados al crimen del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, quien fue asesinado el 21 de mayo. El 10 de junio, la regidora Patricia Niño se entregó ante la Unidad de Flagrancia de Piura tras ser involucrada en el ataque.

La funcionaria se presentó ante las autoridades tras la declaración de un interno del penal de Piura, quien aseguró que, en 2025, Niño lo contrató para realizar labores de seguimiento y vigilancia al entonces burgomaestre. El testimonio forma parte de las investigaciones para determinar las responsabilidades en el atentado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.