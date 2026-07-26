Llegar al oceáno oculto de Europa podría ser más complicado de lo que pensaban los científicos

Europa, la luna helada de Júpiter, a partir de imágenes tomadas por la sonda 'Galileo' a finales de la década de 1990. Foto: NASA

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Europa, una de las lunas más grandes de Júpiter, ocupa desde hace años un lugar privilegiado en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Bajo su gruesa capa de hielo se esconde un enorme océano de agua líquida que reúne algunas de las condiciones consideradas esenciales para la habitabilidad. Sin embargo, una nueva investigación plantea que acceder indirectamente a ese océano podría resultar mucho más difícil de lo que sugerían las hipótesis anteriores.

Un estudio publicado en la revista Nature Astronomy, liderado por el científico Lujendra Ojha, de la Universidad Rutgers, analizó mediante simulaciones por computadora si el agua del océano profundo puede ascender por grietas hasta formar depósitos cercanos a la superficie. Los resultados indican que ese recorrido encuentra obstáculos mucho mayores de los previstos, un hallazgo que podría cambiar la forma en que futuras misiones espaciales interpretan los indicios de agua en esta enigmática luna.

¿Por qué el agua de Europa tendría dificultades para llegar a la superficie?

El equipo de investigadores centró su trabajo en las llamadas diques, fracturas estrechas que, en teoría, permitirían que el agua del océano ascendiera a través de la capa de hielo. Hasta ahora, varios modelos proponían que este mecanismo podía formar reservorios poco profundos, mucho más accesibles que el océano enterrado bajo kilómetros de hielo.

No obstante, las simulaciones revelaron un escenario distinto. Según los investigadores, el agua no avanzaría de manera estable, sino con un movimiento turbulento que favorecería una rápida pérdida de calor al entrar en contacto con las paredes heladas de las grietas.

"El misterio que queríamos resolver era si este viaje realmente es posible", explicó Lujendra Ojha. "¿Puede el agua líquida ascender desde el océano profundo de Europa hacia la superficie sin congelarse durante el trayecto?".

El científico también destacó que los resultados contradicen una de las ideas más extendidas sobre la dinámica interna de Europa. "Existe una capa de hielo, hay agua debajo y muchas especulaciones sobre cómo esa agua puede ascender desde las profundidades hasta la superficie sin congelarse en el camino. Eso es precisamente lo que creemos haber refutado".

Las simulaciones también muestran que, al enfriarse, el agua puede permanecer líquida por debajo de su punto normal de congelación durante un corto tiempo. Después aparecen pequeños cristales de hielo, conocidos como hielo frazil, que terminan por bloquear las fracturas. En muchos casos, las grietas estrechas podrían sellarse en apenas unas horas.

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Las bolsas de agua bajo el hielo podrían tener un origen diferente

El estudio también cambia la interpretación sobre los posibles depósitos de agua situados bajo la superficie de Europa. Si futuras observaciones detectan estas bolsas, no significará necesariamente que estén conectadas con el océano global.

Los investigadores sostienen que esos reservorios podrían haberse formado por el derretimiento local del hielo dentro de la propia corteza, provocado por fuentes de calor internas, en lugar de recibir agua directamente desde las profundidades.

Esta diferencia resulta clave para los científicos, ya que el océano profundo representa el entorno con mayor potencial para albergar condiciones favorables para la vida. En cambio, un depósito formado únicamente por hielo derretido ofrecería mucha menos información sobre ese ambiente oculto.

¿Qué significa este hallazgo para las futuras misiones a Europa?

La investigación llega mientras dos importantes misiones viajan hacia el sistema de Júpiter. La misión Europa Clipper de la NASA despegó en octubre de 2024 y tiene previsto llegar al planeta en abril de 2030. Durante su misión realizará 49 sobrevuelos de Europa para estudiar su superficie, la composición del hielo y la posible presencia de agua bajo la corteza.

A ella se sumará JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), de la Agencia Espacial Europea, que partió en abril de 2023 y alcanzará Júpiter en julio de 2031. Ambas misiones proporcionarán información mucho más precisa sobre la estructura del hielo y ayudarán a determinar si existen reservorios poco profundos.

"Nuestro trabajo sugiere que la capa de hielo de Europa puede constituir una barrera mucho más resistente entre el océano y la superficie de lo que se suponía", afirmó Ojha. "Esto ayudará a que las futuras misiones interpreten mejor lo que encuentren y comprendan con mayor precisión dónde buscar indicios de habitabilidad".