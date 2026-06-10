Piura: regidora involucrada en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre se entrega a la justicia

Regidora se entregó a las autoridades luego de que un interno del penal de Piura la señaló como presunta responsable. Foto: composición LR

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La regidora involucrada en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Patricia Niño, se entregó la mañana de este miércoles 10 de junio ante la Unidad de Flagrancia de Piura. La autoridad es investigada por su presunta participación en el crimen del alcalde Víctor Hugo Febre, ocurrido el pasado 21 de mayo. Además, la Fiscalía solicitó siete días de detención preliminar en su contra.

La entrega de Niño ocurrió luego de que la Policía informara que no había logrado ubicarla durante las diligencias realizadas en su vivienda, ubicada en el asentamiento humano San Martín, en el distrito de Veintiséis de Octubre. Su situación legal quedó ahora bajo evaluación de las autoridades judiciales y fiscales.

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Las pesquisas fiscales cobraron mayor relevancia tras la declaración de un interno del penal de Piura, quien aseguró que recibió dinero para realizar labores de vigilancia y seguimiento al entonces alcalde. Ese testimonio forma parte de los elementos que analizan los investigadores para determinar las responsabilidades detrás del atentado.

La jornada también estuvo marcada por la captura de William Hernán Tezen Gonza, alias 'Pochola', considerado otro de los presuntos implicados en el asesinato. La Policía ejecutó el operativo durante la madrugada en el asentamiento humano Micaela Bastidas, en la ciudad de Piura.

¿Por qué Patricia Niño es investigada por el asesinato de Víctor Hugo Febre?

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Piura ordenó el pasado 29 de mayo siete días de detención preliminar contra Patricia Niño y otras tres personas por el asesinato de Hugo Febre. La medida forma parte de las investigaciones que buscan esclarecer quiénes participaron en la planificación y ejecución del crimen.

Uno de los elementos que figura en la investigación corresponde a la declaración de un interno del penal de Piura. Según su testimonio, cuando aún se encontraba en libertad, durante el año 2025, la regidora presuntamente lo contrató para realizar labores de seguimiento y vigilancia al entonces alcalde de Veintiséis de Octubre.

La resolución judicial también precisa que los cuatro investigados son procesados de manera preliminar como presuntos coautores de los delitos de sicariato y lesiones graves. La medida alcanza además al presunto autor de los disparos y a la persona que habría reclutado a quienes participaron en el atentado.

Capturan a alias 'Pochola', otro investigado por el crimen en Piura

La madrugada de este miércoles, agentes de la Policía Nacional capturaron a William Hernán Tezen Gonza, alias 'Pochola', durante un operativo ejecutado en el asentamiento humano Micaela Bastidas, en Piura.

Según la información policial, el detenido afronta una investigación por los presuntos delitos de sicariato, homicidio calificado en grado de tentativa, banda criminal, marcaje y reglaje, además de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, señaló que esta intervención representa un avance importante para identificar la participación de los autores materiales e intelectuales involucrados en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre.

Investigación por el asesinato del alcalde continúa con varios procesados

Además de Patricia Niño, la orden de detención preliminar comprende al presunto sicario que habría disparado contra Hugo Febre y herido al conductor que lo acompañaba. También alcanza al sujeto que, según las pesquisas, habría reclutado a los involucrados en la ejecución del crimen. Hasta antes de la entrega de la regidora, las autoridades no habían logrado ubicar a las personas comprendidas en la resolución judicial.

El asesinato de Víctor Hugo Febre ocurrió el 21 de mayo de 2026. El ataque también dejó herido a Jorge Chau Aranda, conductor del vehículo en el que se trasladaba la autoridad edil al momento de los hechos.

Por este caso, el Poder Judicial ya dictó 18 meses de prisión preventiva contra cinco investigados: Deyvis Gallo, señalado por presuntas labores de marcaje al alcalde; John Ponce, quien habría conducido el vehículo utilizado para trasladar al sicario; además de Derian Gallo, Stefanie Criollo y Miriam Rosales. Las investigaciones continúan para determinar el nivel de participación de cada uno de los involucrados en el crimen.