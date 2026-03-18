Lionel Messi sigue sorprendiendo al mundo. El ‘10’ agranda su legado en Inter Miami, tras anotarle un golazo al Nashville en la Concachampions llegando a 900 tantos. De este modo, recorta distancias con Cristiano Ronaldo y establece nueva marca previo al Mundial 2026. El ‘10’ quiere cerrar su carrera con broche de oro y ahora va por los 965 goles de ‘Cr7’.

La mejor versión goleadora la vimos en la temporada 2012, ya que logró marcar 91 goles con el Barcelona y Argentina. A lo largo de su carrera, ha acumulado 112 goles desde el punto penal y 70 dianas a través de tiros libres e incluso 52 hat-tricks.

¿Cuál es la marca histórica que logró Lionel Messi?

Lionel Messi estableció un nuevo récord al anotar su gol número 900, gracias a una asistencia de Sergio Reguilón. El astro argentino controló el balón ante varios defensores y ejecutó un tiro rasante que dejó sin opciones al arquero Brian Schwake. Para alcanzar esta impresionante cifra, Messi requirió 1.142 partidos, superando así el ritmo de Cristiano Ronaldo, dado que logró los mismos 900 goles a los 39 años y 213 días, en su encuentro número 1.236.

Cristiano Ronaldo se impone a Lionel Messi a nivel de selecciones

En el ámbito de la estadística internacional, Cristiano Ronaldo lidera la lista de goleadores a nivel de selecciones, acumulando un total de 143 goles, mientras que Lionel Messi sigue en segundo lugar con 115 tantos. Ali Daei, exjugador iraní, se sitúa en la tercera posición con 109 goles. En cuanto a su desempeño en clubes, Messi ha marcado 672 goles y proporcionado 269 asistencias en 778 encuentros con el FC Barcelona. Además, ha anotado 32 goles y ofrecido 34 asistencias en 75 partidos con el París Saint-Germain, así como 81 goles y 43 asistencias en 93 encuentros con el Inter Miami. Con la selección argentina, el astro argentino ha registrado 115 goles en 196 presentaciones.

Lionel Messi sigue vigente a sus 38 años

El futbolista argentino se destaca por ser el jugador con más títulos en la historia del fútbol, acumulando un total de 48 trofeos. Su palmarés incluye 35 campeonatos con el Barcelona, 3 con el Paris Saint-Germain, 6 con la selección argentina y 3 con el Inter Miami. En la última temporada, Messi finalizó con 46 goles, pese a sus 38 años.