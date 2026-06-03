Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La selección argentina de fútbol ya conoce el camino que deberá recorrer en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni integra el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, rivales a los que enfrentará en la primera fase del torneo. Revisa el fixture completo de Argentina, las fechas de sus partidos y todos los detalles de la participación de Lionel Messi en su última Copa del Mundo.

El cuadro argentino conoció a sus rivales y no tuvo mala suerte, ya que en la previa les tocó un Grupo J bastante accesible. No obstante, los equipos se agrandan en los mundiales e intentarán acabar con la hegemonía albiceleste. El partido más complicado será contra Argelia.

PUEDES VER: Selección peruana de béisbol hizo historia tras eliminar a Venezuela y clasificar a la final de los Juegos Bolivarianos

¿Quiénes integran el Grupo J en el Mundial 2026?

Argentina se medirá contra Austria, Argelia y Jordania por el Grupo J de la Copa Mundial 2026. La campeona mundial tiene la posibilidad de pasar como primero, segundo e incluso como mejor tercero. Lo más probable es que la 'Albiceleste' sea el líder del grupo.

Argentina

Austria



Argelia

Jordania





¿Cómo quedó la Fase de Grupos en el Mundial 2026?



Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador playoff D ( Dinamarca/República Checa/República de Irlanda/Macedonia del Norte)

Grupo B: Canadá, ganador del playoff A (Italia/Gales/Bosnia/Irlanda del Norte), Qatar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, ganador playoff C (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania), Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, ganador repechaje 2 (Bolivia vs Surinam/Irak), Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, ganador repechaje 1 (Nueva Caledonia vs Jamaica/Congo) Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá