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Argentina en el Mundial 2026: rivales, fixture completo y todos los partidos de la selección de Lionel Messi

Conoce el grupo de Argentina en el Mundial 2026, sus rivales, el fixture completo, calendario de partidos, fechas y el camino de Lionel Messi en busca de defender el título mundial.

Argentina va por la gloria absoluta en la Copa Mundial 2026. Foto: Lr/Olé
Argentina va por la gloria absoluta en la Copa Mundial 2026. Foto: Lr/Olé
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La selección argentina de fútbol ya conoce el camino que deberá recorrer en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni integra el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, rivales a los que enfrentará en la primera fase del torneo. Revisa el fixture completo de Argentina, las fechas de sus partidos y todos los detalles de la participación de Lionel Messi en su última Copa del Mundo.

El cuadro argentino conoció a sus rivales y no tuvo mala suerte, ya que en la previa les tocó un Grupo J bastante accesible. No obstante, los equipos se agrandan en los mundiales e intentarán acabar con la hegemonía albiceleste. El partido más complicado será contra Argelia.

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¿Quiénes integran el Grupo J en el Mundial 2026?

Argentina se medirá contra Austria, Argelia y Jordania por el Grupo J de la Copa Mundial 2026. La campeona mundial tiene la posibilidad de pasar como primero, segundo e incluso como mejor tercero. Lo más probable es que la 'Albiceleste' sea el líder del grupo.

  • Argentina
  • Austria
  • Argelia
  • Jordania

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¿Cómo quedó la Fase de Grupos en el Mundial 2026?

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador playoff D ( Dinamarca/República Checa/República de Irlanda/Macedonia del Norte)

Grupo B: Canadá, ganador del playoff A (Italia/Gales/Bosnia/Irlanda del Norte), Qatar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, ganador playoff C (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania), Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, ganador repechaje 2 (Bolivia vs Surinam/Irak), Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, ganador repechaje 1 (Nueva Caledonia vs Jamaica/Congo) Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

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