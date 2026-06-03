Argentina en el Mundial 2026: rivales, fixture completo y todos los partidos de la selección de Lionel Messi
Conoce el grupo de Argentina en el Mundial 2026, sus rivales, el fixture completo, calendario de partidos, fechas y el camino de Lionel Messi en busca de defender el título mundial.
- Perú - Haití: día, hora y canal de TV del partido amistoso internacional en fecha FIFA 2026
- Partidos de hoy, miércoles 3 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
La selección argentina de fútbol ya conoce el camino que deberá recorrer en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni integra el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, rivales a los que enfrentará en la primera fase del torneo. Revisa el fixture completo de Argentina, las fechas de sus partidos y todos los detalles de la participación de Lionel Messi en su última Copa del Mundo.
El cuadro argentino conoció a sus rivales y no tuvo mala suerte, ya que en la previa les tocó un Grupo J bastante accesible. No obstante, los equipos se agrandan en los mundiales e intentarán acabar con la hegemonía albiceleste. El partido más complicado será contra Argelia.
PUEDES VER: Selección peruana de béisbol hizo historia tras eliminar a Venezuela y clasificar a la final de los Juegos Bolivarianos
¿Quiénes integran el Grupo J en el Mundial 2026?
Argentina se medirá contra Austria, Argelia y Jordania por el Grupo J de la Copa Mundial 2026. La campeona mundial tiene la posibilidad de pasar como primero, segundo e incluso como mejor tercero. Lo más probable es que la 'Albiceleste' sea el líder del grupo.
- Argentina
- Austria
- Argelia
- Jordania
PUEDES VER: Alianza Lima participará en importante torneo ante gigantes de la CONMEBOL por pretemporada: ¿Contra quiénes jugará?
¿Cómo quedó la Fase de Grupos en el Mundial 2026?
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador playoff D ( Dinamarca/República Checa/República de Irlanda/Macedonia del Norte)
Grupo B: Canadá, ganador del playoff A (Italia/Gales/Bosnia/Irlanda del Norte), Qatar, Suiza
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, ganador playoff C (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania), Túnez
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Grupo I: Francia, Senegal, ganador repechaje 2 (Bolivia vs Surinam/Irak), Noruega
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Grupo K: Portugal, ganador repechaje 1 (Nueva Caledonia vs Jamaica/Congo) Uzbekistán, Colombia
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá