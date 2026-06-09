En lo que dura un partido de fútbol, 8 niñas sufren violencia en Perú: iniciativa busca prevenirla desde el deporte

Plan International impulsa campaña Cambiemos el Juego para combatir la violencia contra menores en el país | Foto: Plan Internacional

Plan International impulsa campaña Cambiemos el Juego para combatir la violencia contra menores en el país | Foto: Plan Internacional

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Mientras millones de personas siguen los encuentros del Mundial 2026, en Perú otra cifra revela una realidad preocupante: durante los 90 minutos que dura un partido de fútbol, alrededor de ocho niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia. El dato forma parte de la campaña regional Cambiemos el Juego, impulsada por Plan International para llamar la atención sobre una problemática que afecta a miles de menores de edad y promover el deporte como un espacio de protección y desarrollo.

La estimación toma como referencia los 43.855 casos registrados durante 2025 por el Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), equivalente a un promedio de 120 reportes diarios. Además, entre 2021 y 2025, los servicios del sector atendieron 295.195 situaciones vinculadas a niñas, niños y adolescentes, una cifra que evidencia la persistencia de este fenómeno en el país.

TE RECOMENDAMOS KEIKO PREPARA LA REMONTADA | LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN FRAUDE Y LA BATALLA POR LAS ACTAS | ARDE TROYA

La violencia sexual concentró la mayor cantidad de casos el año pasado, con 19.692 reportes. Le siguieron las agresiones psicológicas, con 14.155; la violencia física, con 9.870; y la económica, con 138. Los registros reflejan que las menores de edad continúan expuestas a múltiples formas de vulneración tanto dentro como fuera de sus entornos cotidianos.

El deporte como una herramienta de protección

Frente a este escenario, Plan International promueve la campaña Cambiemos el Juego, una iniciativa que busca fortalecer la autoestima, el liderazgo y la participación de niñas y adolescentes a través de actividades deportivas. La organización sostiene que estos espacios pueden contribuir a prevenir situaciones de riesgo y fomentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

“Estamos impulsando iniciativas para enfrentar desigualdades mediante programas deportivos más inclusivos. El deporte no solo promueve el bienestar físico y emocional, es también una herramienta y oportunidad de mejora para miles de niñas. Necesitamos más espacios donde se revalorice el deporte para la transformación social y la lucha contra todo tipo de violencia”, señaló Víctor García Hernández, representante de la organización.

Como parte de este trabajo, la organización desarrolla el programa Juegos por la Igualdad dentro del proyecto. La propuesta reúne a estudiantes, docentes, directivos y padres de familia en actividades orientadas a identificar señales de alerta, conocer los canales de denuncia y fortalecer habilidades personales para enfrentar contextos de vulnerabilidad.

Durante el último año, la iniciativa alcanzó a más de 17.000 escolares de Loreto, Piura y Cusco mediante sesiones educativas y prácticas deportivas mixtas. Con la campaña Cambiemos el Juego, la organización busca ampliar el alcance de estas experiencias y posicionar al deporte como un aliado en la construcción de entornos más seguros para la niñez y la adolescencia.