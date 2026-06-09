El Quinto Grupo de Reintegro de Fonavi está dirigido a exaportantes que integraron las listas de pago del 1 al 19. | Foto: composición LR

El Quinto Grupo de Reintegro de Fonavi está dirigido a exaportantes que integraron las listas de pago del 1 al 19. | Foto: composición LR

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A casi un mes del inicio de los desembolsos del Reintegro 5 del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), miles de exaportantes ya accedieron al cobro de sus aportes mediante las agencias del Banco de la Nación. Sin embargo, cerca de 39 mil beneficiarios todavía no realizan el cobro, pese a que los pagos comenzaron el pasado 14 de mayo.

La Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc informó que más de 27.700 personas recibieron en conjunto más de S/106 millones. Este grupo forma parte de un padrón de 66.644 beneficiarios para el que se asignó un presupuesto superior a S/222 millones, en el marco del proceso establecido para los exfonavistas.

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¿Quiénes pueden cobrar el Reintegro 5 y cuál es el monto máximo de devolución?

El quinto grupo de reintegro está dirigido a exaportantes que integraron las listas de pago del uno al 19 y que anteriormente percibieron una devolución parcial de sus contribuciones. La Comisión Ad Hoc definió criterios específicos para determinar quiénes acceden a esta nueva etapa de pagos.

Entre los beneficiarios se encuentran las personas que hayan cumplido 67 años al 31 de mayo del 2026. También figuran los herederos de fonavistas fallecidos que, de continuar con vida, habrían alcanzado los 88 años en la misma fecha, así como ciudadanos inscritos en el Conadis, pensionistas por invalidez de la ONP y pacientes con enfermedades graves o terminales acreditadas. El monto a recibir varía según los aportes reconocidos, aunque puede llegar hasta S/6.680.

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Link para consultar con tu DNI si eres beneficiario de Fonavi

Puedes verificar gratuitamente si un miembro de tu familia integra el quinto grupo de reintegro mediante la plataforma oficial habilitada para el proceso del Fonavi. Para realizar la consulta, solo es necesario contar con el número de DNI del titular.

Para conocer si eres beneficiario, sigue estos pasos: