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Discoteca Kong cuestiona tapiado de local en el Centro Histórico tras clausura: ''Medida injusta''

El establecimiento señaló que interpuso recursos contra la medida y que mantiene vigente su licencia de funcionamiento. El 5 de junio, la MML clausuró el local por infracciones administrativas y de seguridad.

El local nocturno Kong, ubicado en el jirón de la Unión n.º 1042, se encuentra tapiado y sin operar desde el 5 de junio tras una clausura impuesta por la municipalidad.
El local nocturno Kong, ubicado en el jirón de la Unión n.º 1042, se encuentra tapiado y sin operar desde el 5 de junio tras una clausura impuesta por la municipalidad. | Difusión
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El local nocturno Kong, ubicado en el jirón de la Unión n.° 1042, en el Centro Histórico de Lima, cuestionó el tapiado de su establecimiento y afirmó que la medida le impide operar con normalidad desde el 5 de junio. A través de un comunicado, el negocio señaló que viene ejerciendo su derecho de defensa y que presentó recursos para solicitar el levantamiento de la clausura temporal.

“No hemos funcionado desde la clausura temporal del 5 de junio, por lo que consideramos que esta medida resulta totalmente injusta y desproporcionada”, señaló Kong. El establecimiento añadió que los muros de concreto colocados en el frontis incluso bloquearían “numeraciones y accesos que no tienen relación alguna con nuestro establecimiento”.

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Kong Terrazas Bar amaneció tapiado

Según el local, el tapiado también habría dejado atrapados vehículos de propietarios e inquilinos e impedido el ingreso a oficinas alquiladas en el edificio. Asimismo, afirmó que no se pudo retirar pertenencias de la propietaria del establecimiento.

Kong también afirmó que mantiene vigente su licencia de funcionamiento y que actualmente ejerce su derecho de defensa mediante la apelación de la revocatoria del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y la solicitud de levantamiento de la clausura temporal.

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Operativo del 5 de junio terminó con cuatro discotecas clausuradas

El caso de Kong se produjo en el contexto del operativo nocturno realizado el 5 de junio por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional en el jirón de la Unión. La intervención se realizó en los inmuebles ubicados en la zona, donde la comuna reportó el cierre de cuatro discotecas por diversas infracciones.

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En el inmueble del jirón de la Unión n.° 1048-A, la discoteca del segundo piso fue clausurada por ampliación indebida de giro, es decir, por desarrollar una actividad distinta o más amplia que la autorizada. Además, la municipalidad detectó una modificación no autorizada de la infraestructura e inició un procedimiento administrativo sancionador. En el quinto piso del mismo edificio, otro establecimiento fue cerrado por incumplir medidas de seguridad.

En el inmueble del jirón de la Unión n.° 892, la comuna dispuso la clausura del predio por deficiencias de seguridad. Asimismo, una discoteca del segundo piso fue cerrada por ampliación de giro, mientras que un establecimiento del séptimo piso fue clausurado por funcionar sin licencia.

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