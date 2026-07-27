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Arqueólogos descubren en Pompeya un fresco que representa un famoso mito griego en un antiguo salón de banquetes

La obra de arte romana representa a Dioniso y Ariadna, cuya unión es uno de los mitos griegos más conocidos.

Arqueólogos restauraron un impresionante techo con frescos antiguos. Foto: Parque Arqueológico de Pompeya
Arqueólogos restauraron un impresionante techo con frescos antiguos. Foto: Parque Arqueológico de Pompeya
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La bóveda de un salón de banquetes en Regio IX de Pompeya, conocida como la Casa de la Panadería, fue parcialmente restaurada, revelando un fresco que representa la unión mitológica de Dioniso y Ariadna. La reconstrucción ofrece una visión de la decoración interior y los temas religiosos que caracterizaban a la élite romana antigua antes de la catastrófica erupción del Vesubio en el año 79 d. C.

Según informó el Parque Arqueológico de Pompeya, los arqueólogos y restauradores reconstruyeron más del 25% del fresco original. Los fragmentos se obtuvieron del lugar exacto donde cayeron, lo que permitió a los expertos arreglarlo con un alto grado de precisión.

Expertos realizando trabajos de restauración del fresco del techo. Foto: Parque Arqueológico de Pompeya

Expertos realizando trabajos de restauración del fresco del techo. Foto: Parque Arqueológico de Pompeya

La labor de restauración del fresco en Pompeya

Uno de los mayores desafíos provino de la forma curva del techo. Un soporte plano no se habría ajustado a la estructura original, por lo que el equipo de restauración diseñó un nuevo marco modular mientras avanzaba la reconstrucción. A medida que se iban colocando más fragmentos, el equipo ajustaba el soporte para adaptarlo a la curvatura de la bóveda. El diseño también deja espacio para futuras ampliaciones sin alterar las secciones ya restauradas.

El trabajo aún está lejos de haber terminado. Muchos fragmentos pintados permanecen almacenados, y podrían aparecer nuevas piezas a medida que continúen las excavaciones en la Casa de la Panadería. El soporte flexible permite que cada fragmento recién identificado se integre gradualmente en la reconstrucción, convirtiendo el proyecto en un esfuerzo continuo en lugar de una exposición final.

A pesar de que aún faltan grandes secciones, el techo muestra la riqueza de la decoración interior romana. Un gran panel central se encontraba enmarcado por motivos arquitectónicos pintados, bordes coloridos, guirnaldas de flores, figuras aladas, símbolos estacionales y numerosos detalles decorativos. Los colores brillantes y los elaborados diseños evidencian la alta calidad de los artistas que crearon la sala.

El mito griego detrás del fresco

La imagen central narra la historia de Dioniso y Ariadna, un tema recurrente en el arte romano. Solo se conserva una parte de la escena, pero la comparación con pinturas antiguas similares ayudó a los investigadores a reconstruir la composición. Dioniso aparece recostado en un carro frente a Ariadna, quien toca el arpa mientras el alado Eros actúa a su lado. Dos centauros acompañan la escena con música mientras tiran del carro. Alrededor, máscaras pintadas, vasijas rituales, frutas, flores y otros símbolos vinculan la decoración con el culto a Dioniso.

El techo restaurado se integra en un programa de investigación más amplio en Pompeya, centrado en el arte y la religión dionisíaca. El interés por el tema creció tras las recientes excavaciones en la cercana Casa del Tiaso, donde se descubrió uno de los frescos antiguos más grandes que se conocen, que representa una procesión dedicada al dios. En conjunto, estos hallazgos aportan nuevos datos a la historia de la vida cotidiana, la religión y el gusto artístico en una de las ciudades mejor conservadas del mundo antiguo.

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