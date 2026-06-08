¡Insólito! Adulto mayor con discapacidad denuncia que su hijo lo desalojó de su casa y pide ayuda

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Un adulto mayor que sufre una discapacidad desde hace más de 20 años denunció que su propio hijo lo desalojó de la vivienda en la que residía, en el sector Occollo, provincia de Andahuaylas, región Apurímac. El hombre de 78 años, identificado como Jesús Huaraca Oscco, asegura que ha buscado ayuda por todos los medios posibles, pero hasta ahora no logra remediar la situación.

Ante su desesperación, se trasladó hasta las instalaciones de Radio Titanka para brindar su testimonio y obtener algún tipo de apoyo de las autoridades, ya que afirma que vive en condiciones muy precarias y se siente abandonado, debido a que sus otras dos hijas viven en Lima y no se estarían preocupando por su situación.

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Un caso insólito de desalojo

Don Jesús contó al medio que durante gran parte de su vida se dedicó a la agricultura y a la crianza de animales. Según su testimonio, se esforzó cada día para sacar adelante a su familia hasta que un problema en sus piernas complicó su salud. Actualmente, se traslada con bastones rústicos de madera, ya que tiene los pies visiblemente inflamados.

Pese a su condición vulnerable, aseguró que el hijo con el que vivía lo obligó a retirarse del inmueble que compartían, dejándolo prácticamente sin un lugar donde vivir. Su esposa falleció hace 20 años y, de acuerdo con su relato, sus otras dos hijas residen en Lima, pero no han intervenido en la situación hasta el momento.

Pide ayuda ante desalojo

El adulto mayor afirmó que buscó ayuda en diferentes instancias e incluso acudió a abogados para resolver su situación, pero hasta el momento no ha encontrado una solución. Se espera que las autoridades correspondientes intervengan tras la difusión del caso, que se viralizó en redes sociales y generó indignación entre usuarios.

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