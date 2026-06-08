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¿Contestaste una llamada de Estados Unidos o del extranjero? PNP explica cómo delincuentes roban cuentas y toman control de celulares

La Policía Nacional del Perú alerta sobre estafas que buscan tomar el control de celulares y acceder a información personal ante el aumento de llamadas sospechosas desde números extranjeros.

Descubre cómo los delincuentes toman el control de tu celular a través de llamadas fraudulentas
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Cada vez más usuarios en Perú reportan llamadas inesperadas desde países como Estados Unidos, Bangladesh y otros países extranjeros. Ante esta situación, la Policía Nacional advirtió que algunas de estas comunicaciones forman parte de modalidades de estafa que buscan tomar el control de teléfonos móviles, acceder a aplicativos bancarios y sustraer dinero de las víctimas.

El comandante PNP Mario Carrasco, jefe del Departamento de Delitos Informáticos, explicó que los delincuentes aprovechan la curiosidad de las personas para que respondan o devuelvan la llamada. 'Luego invitan a seguir el contacto por WhatsApp o envían un enlace para que la persona registre sus datos personales', señaló a Andina.

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¿Cómo logran tomar el control del celular?

Una de las modalidades más frecuentes utiliza falsas ofertas de trabajo en Estados Unidos o Europa con supuestas remuneraciones atractivas. La estafa avanza cuando la víctima ingresa a enlaces fraudulentos o descarga archivos que contienen software malicioso. Ese programa permite que los ciberdelincuentes accedan de forma remota al dispositivo y revisen la información almacenada en él.

Carrasco señaló que los teléfonos móviles concentran actualmente datos sensibles como contraseñas de correos electrónicos, redes sociales, aplicaciones financieras, fotografías y documentos personales. Una vez dentro del equipo, los delincuentes pueden ingresar a aplicativos bancarios, solicitar préstamos y transferir dinero a cuentas vinculadas a la organización criminal.

La Policía también advirtió que algunos indicios pueden revelar que el celular fue comprometido. Entre ellos figuran el sobrecalentamiento del equipo, fallas inusuales en su funcionamiento o el oscurecimiento repentino de la pantalla.

¿Qué otros riesgos esconden estas llamadas?

Otra modalidad consiste en inducir a la víctima a devolver la llamada a un número internacional. En esos casos, el usuario puede terminar pagando tarifas especiales que incrementan considerablemente el monto de su recibo telefónico.

La Policía también alertó sobre llamadas en las que nadie responde al otro lado de la línea. En estos casos, los delincuentes pueden grabar la voz de la persona para utilizarla posteriormente en fraudes apoyados por herramientas de inteligencia artificial.

A ello se suman los engaños dirigidos a personas que tienen familiares en el extranjero. Los delincuentes recopilan información disponible en redes sociales y luego se hacen pasar por un pariente que enviará un paquete al Perú. Después, otro integrante de la organización contacta a la víctima haciéndose pasar por un trabajador de Aduanas y exige el pago de dinero para liberar el supuesto envío.

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Recomendaciones para evitar estafas

La institución aconseja no responder llamadas internacionales desconocidas, evitar abrir enlaces enviados por personas extrañas y no compartir datos bancarios o códigos de verificación. También recomienda instalar un antivirus en el celular y utilizar aplicaciones que identifiquen llamadas sospechosas.

Carrasco recordó además que los números con prefijos internacionales no siempre provienen del extranjero. Según explicó, las organizaciones criminales utilizan telefonía IP, números virtuales y VPN para simular llamadas desde otros países y dificultar su rastreo.

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