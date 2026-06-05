Prestar tu cuenta bancaria o billetera digital te puede llevar hasta 15 años de prisión

Prestar tu cuenta bancaria no es un favor, es un delito.

Prestar tu cuenta bancaria no es un favor, es un delito.

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Agentes de la División de Investigación de Extorsiones (Divinext PNP) revelaron un dato alarmante: una de cada cinco personas detenidas en investigaciones por extorsión y lavado de activos termina tras las rejas por haber prestado sus cuentas o billeteras digitales para recibir fondos de origen ilícito.

Detallaron las diversas modalidades que emplean las redes criminales para camuflar el rastro del dinero obtenido mediante extorsiones y advirtieron que los delincuentes no solo recurren a los denominados presta-cuentas, sino también al fraccionamiento de depósitos, la constitución de empresas de fachada y la ejecución de transferencias internacionales.

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En efecto, prestar tu cuenta bancaria o billetera digital no es un favor. Las redes criminales la usan para mover dinero ilícito, y tú puedes terminar implicado en el delito.

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"No eres intermediario: eres cómplice. Prestar tu cuenta no es un favor, es un delito", advirtió el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

¿Cómo operan las redes de presta-cuentas?

Las organizaciones criminales reclutan personas, muchas veces por redes sociales, con promesas de "dinero fácil", para usar sus cuentas como canales de lavado de activos y extorsión.

Revoredo dice que te contactan con una oferta. "Solo recibe un depósito, retira y pásame el dinero. Te doy una comisión", les dicen.

Así, indica el oficial, tu cuenta recibe dinero de origen ilícito. El dinero proviene de extorsiones, amenazas o fraudes a otras víctimas.

También manifiesta que toda transferencia deja un registro. Tu nombre queda vinculado a la investigación. Decir "no sabía" no te exime. Puedes ser investigado, procesado y sentenciado.



¿Qué sanción te corresponde?

Participar en delitos vinculados al dinero ilícito se sanciona así: de 10 a 15 años de prisión por extorsión, de acuerdo con el artículo 200 del Código Penal.

O hasta 10 años de prisión por autoría y participación, según el artículo 25 del Código Penal.

Y de 8 a 15 años de prisión por lavado de activos, según el Decreto Legislativo n.° 1106.

Además, tu cuenta será congelada, tus datos quedarán vinculados a la investigación y podrás ser citado por la Fiscalía.

Cómo proteger tu cuenta:

-No abras cuentas a pedido de terceros. Tu identidad financiera es personal e intransferible.

-No recibas dinero por encargo. Rechaza cualquier oferta de recibir dinero desconocido a cambio de una comisión.

-No compartas tus credenciales. Tarjetas, claves y accesos a billeteras digitales son solo tuyos.

-Desconfía de las "ofertas rápidas". Si alguien te ofrece dinero fácil por usar tu cuenta, es una señal de alerta.

Esta semana, 814 personas de distintas regiones del país participaron en el webinar especializado "Préstamo de cuentas, lavado de activos y extorsión: cómo protegerse", organizado por la Dirección General Contra el Crimen Organizado (DGCO) del Ministerio del Interior (Mininter).

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La actividad, desarrollada en el marco de la campaña preventiva "Tu Cuenta, Tu Responsabilidad", también alcanzó 595 visualizaciones durante sus primeras horas de transmisión a través del canal institucional de YouTube.

El webinar reunió a especialistas de la Policía Nacional del Perú, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) y la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), quienes alertaron sobre los riesgos de ceder cuentas bancarias o billeteras digitales a terceros, una práctica utilizada por organizaciones criminales para ocultar dinero de origen ilícito.

Conocer estas dinámicas operativas resulta clave para que la población identifique los engaños y evite ser instrumentalizada por los clanes delictivos en el movimiento de capitales ilegales.

Como respuesta normativa y estratégica del Estado, en el seminario virtual se destacó el impacto que tendrá el reciente Decreto Legislativo N.° 1732, el cual crea el Fichero Nacional de Titularidades Financieras bajo la administración de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Esta nueva herramienta permitirá que las autoridades accedan de forma rápida y centralizada a los registros de productos financieros de personas naturales y jurídicas, optimizando los tiempos de respuesta e investigación fiscal y policial contra las estructuras del crimen organizado.

¿Fuiste contactado o conoces un caso?

Puedes reportarlo de forma anónima. Tu denuncia ayuda a desmantelar redes criminales.

Línea 1818

Central de emergencias del Mininter, disponible las 24 horas.