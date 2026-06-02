Este tipo de estafa, llamado wangiri, busca que las víctimas devuelvan la llamada y se expongan a tarifas elevadas por minuto en números premium. | Foto: Andina/Aarón Torres/Composición LR

Este tipo de estafa, llamado wangiri, busca que las víctimas devuelvan la llamada y se expongan a tarifas elevadas por minuto en números premium. | Foto: Andina/Aarón Torres/Composición LR

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Usuarios en Perú y otros países reciben cada semana llamadas de números internacionales desconocidos provenientes de lugares tan lejanos como Bangladesh, Canadá, Madagascar, Sri Lanka, Albania, Ghana o Bosnia. Aunque en muchos casos el teléfono apenas suena unos segundos antes de que la comunicación se corte, detrás de estas llamadas existe una modalidad de fraude telefónico que busca generar pérdidas económicas a las víctimas.

Este tipo de estafa, conocida como wangiri, se ha expandido a nivel mundial y aprovecha la curiosidad o preocupación de las personas para inducirlas a devolver la llamada. Los delincuentes utilizan números con tarifas especiales que generan cobros elevados, por lo que las autoridades recomiendan no responder ni devolver llamadas de origen desconocido provenientes del extranjero.

¿Qué es la estafa wangiri y por qué no debes devolver estas llamadas?

La modalidad wangiri, cuyo nombre significa “una llamada y corto” en japonés, consiste en realizar miles de llamadas automáticas que se interrumpen casi de inmediato. El objetivo es que la persona vea una llamada perdida y decida devolverla para averiguar quién intentó contactarla.

Cuando la víctima devuelve la comunicación, es derivada a líneas de tarificación especial o premium que generan costos elevados por minuto. En algunos casos, los estafadores emplean grabaciones, música de espera o mensajes automáticos para mantener al usuario conectado el mayor tiempo posible y aumentar el monto que será cobrado en su recibo telefónico.

Este fraude surgió en Japón a inicios de los años 2000 y, con el tiempo, se extendió a diferentes regiones del mundo, hasta convertirse en una de las modalidades de estafa telefónica más frecuentes en la actualidad.