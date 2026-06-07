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Cuatro personas fueron detenidas por infringir la Ley Seca previo a las Elecciones 2026, según Fiscalía de La Libertad

Además, se reportaron casos de suplantación de identidad en Otuzco y rotura de cédula de sufragio en Trujillo, aunque la jornada electoral avanza con normalidad bajo la supervisión de fiscales locales.

Fiscalía de Prevención detuvo hasta a cuatro personas en Trujillo por infringir la ley seca.
Fiscalía de Prevención detuvo hasta a cuatro personas en Trujillo por infringir la ley seca. | Composición LR | Difusión
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La jornada de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en la región La Libertad registró una serie de incidencias previas y durante el proceso electoral. De acuerdo con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas, durante la víspera fueron detenidas cuatro personas por incumplir la denominada ley seca, medida que restringe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante el proceso electoral con el objetivo de garantizar el orden público.

El representante del Ministerio Público precisó que las intervenciones se realizaron como parte de los operativos de control ejecutados antes del inicio de la jornada electoral. “Fiscalía de Prevención realizó acciones propias de su función y se logró detener a tres personas por violación de ley seca. También, Fiscalía de Sánchez Carrión hizo lo propio deteniendo a una persona por la misma infracción”, sostuvo la autoridad.

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Incidencias durante el proceso electoral de La Libertad

De acuerdo con el magistrado, hasta las 12.50 a. m. de este domingo se reportó un caso de presunta suplantación de identidad en la provincia de Otuzco y un incidente relacionado con la rotura de una cédula de sufragio en el centro poblado Juan Pablo II.

“Dos incidencias durante la mañana de hoy. En Trujillo, hubo una rotura de cédulas de votación por parte de una persona votante y la segunda en Otuzco con una supuesta suplantación de identidad de una madre con su hija”, precisó.

Las autoridades señalaron que ambos hechos fueron puestos en conocimiento de los organismos electorales y del Ministerio Público para la evaluación correspondiente y la determinación de posibles responsabilidades.

Guillermo Bringas indicó que, pese a estas incidencias aisladas, la jornada electoral se desarrolla con normalidad en la región, bajo supervisión permanente de fiscales desplegados en los distintos locales de votación.

Además, añadió: “Siendo delito flagrante, se procede a la detención por parte de la Policía Nacional, se comunica al fiscal de turno y se realizan las funciones que correspondan”, indicó para la prensa.

Las autoridades continúan monitoreando el desarrollo de las elecciones en toda la región La Libertad para prevenir y atender cualquier hecho que pueda afectar el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía.

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