El adulto mayor denunció que habría sido víctima de un engaño dentro de su centro de votación en Arequipa. | Composición LR

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Un adulto mayor denunció haber sido víctima del robo de un collar cuando acudió a emitir su voto durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en la ciudad de Arequipa. El hecho ocurrió la mañana de este domingo en las instalaciones del colegio Independencia Americana, ubicado en el Cercado.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, el elector llegó al centro de votación alrededor de las 10.30 a. m. para cumplir con su deber cívico. Sin embargo, lo que debía ser una jornada electoral rutinaria terminó siendo una amarga experiencia.

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Víctima habría sufrido un engaño

Según las primeras investigaciones, un presunto delincuente habría seguido al adulto mayor desde su ingreso al local de votación. Mientras esperaba que su mesa estuviera habilitada para sufragar, el hombre fue abordado por un sujeto que le advirtió sobre una supuesta mancha de color café en su camisa.

Con el pretexto de ayudarlo, el desconocido le ofreció limpiarla y lo convenció de dirigirse hasta el grifo de agua de uno de los baños del colegio. Una vez allí, el adulto mayor se habría quitado la camisa y también el collar que llevaba puesto para limpiar la prenda.

En un momento de descuido, el sujeto habría sustraído la joya y abandonado el lugar sin levantar sospechas. La víctima se percató de lo ocurrido varios minutos después y acudió a solicitar ayuda al personal policial y a representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentes en el centro educativo.

Ausencia de protocolos

Según relataron los familiares, personal de la ONPE indicó que, de haberse reportado el hecho de inmediato, se habría activado un protocolo de seguridad que incluía el cierre temporal de los accesos al colegio para intentar ubicar al responsable.

No obstante, esta respuesta generó malestar en el adulto mayor y su esposa, quienes consideraron que no recibieron una solución inmediata tras denunciar el robo.

En un primer momento se creyó que el delincuente había arrebatado el collar y había escapado, aunque las circunstancias exactas del caso continúan siendo materia de investigación.

Revisarán cámaras de seguridad

Desde la comisaría de Palacio Viejo informaron que las diligencias continúan y que una de las pruebas fundamentales para esclarecer lo ocurrido serán las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el local de votación.

Las autoridades buscan identificar al presunto autor del hurto y determinar cómo logró abandonar el colegio sin ser detectado, en medio del flujo constante de electores que acudieron a sufragar durante la jornada electoral.

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