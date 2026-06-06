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Confirmado por la ONPE | Esto te pasará si eres miembro de mesa en la Segunda Vuelta y no asistes

La segunda vuelta electoral de Perú se llevará a cabo el 7 de junio de 2026, donde millones de peruanos deben votar. La ONPE y el JNE supervisarán la labor de los miembros de mesa para asegurar una jornada justa.

Este el monto de la multa por no ejercer tu deber como miembro de mesa en la segunda vuelta de las elecciones 2026.
Este el monto de la multa por no ejercer tu deber como miembro de mesa en la segunda vuelta de las elecciones 2026. | Foto: composición LR
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La segunda vuelta de las Elecciones 2026 obligará a millones de peruanos a acudir a las urnas este 7 de junio. En estos comicios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también supervisarán el trabajo de miles de ciudadanos que fueron seleccionados para integrar las mesas de sufragio, una labor indispensable para el correcto desarrollo de la jornada democrática en todo el país.

Con dos candidatos en carrera por la Presidencia de la República y a pocos días de la segunda vuelta electoral, crece el interés de los ciudadanos por conocer las disposiciones que regirán la jornada de las Elecciones 2026. Entre ellas figuran las multas económicas aplicadas a los miembros de mesa que no cumplan con su función asignada, así como las multas establecidas para los electores que no acudan a votar en esta decisiva fecha electoral.

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¿A cuánto asciende la multa si soy miembro de mesa y no cumplo con esta obligación?

La ONPE recuerda que los ciudadanos sorteados para desempeñarse como miembros de mesa deben permanecer en funciones durante toda la segunda vuelta electoral. Su participación resulta clave para instalar las mesas, verificar la identidad de los votantes y garantizar que el proceso se desarrolle conforme a las disposiciones establecidas por las autoridades electorales.

En caso de ausencia injustificada o de abandonar las labores antes de finalizar la jornada, la legislación electoral contempla una multa equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. Considerando que la UIT fue fijada en S/5.500 para este año, el monto de la sanción alcanza los S/275 para quienes incumplan con esta responsabilidad asignada durante las Elecciones 2026.

¿Cuáles son las multas electorales por no votar en la segunda vuelta 2026?

Además de las sanciones vinculadas a los miembros de mesa, el JNE y la ONPE recuerdan que el sufragio continúa siendo obligatorio para los peruanos entre 18 y 69 años. Por ese motivo, los ciudadanos que no participen en la segunda vuelta electoral también deberán asumir una penalidad económica cuyo valor depende del distrito registrado en su DNI.

La escala de multas por no votar en la segunda vuelta electoral de las Elecciones 2026 queda establecida de la siguiente manera:

  • S/110 para los electores que tengan registrado en su DNI un distrito clasificado como no pobre.
  • S/55 para los ciudadanos que pertenezcan a distritos considerados pobres.
  • S/27,50 para quienes residan en zonas catalogadas en pobreza extrema.

Estas sanciones forman parte de las medidas establecidas por las autoridades electorales para promover la participación ciudadana y el cumplimiento de las obligaciones vinculadas al proceso electoral.

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