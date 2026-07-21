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PNP y MML intervienen zona de Las Malvinas: operativo de inteligencia despeja seis calles del Cercado para erradicar el comercio ambulatorio

La intervención busca restablecer el orden y garantizar la seguridad en esta zona comercial de la capital, evitando el cobro de cupos y otros delitos que afectan a los transeúntes.

La intervención se realizó en seis calles estratégicas del Cercado de Lima, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad.
La intervención se realizó en seis calles estratégicas del Cercado de Lima, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad. | Foto: Francisco Erazo/MML/Composición LR
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó un operativo de recuperación de espacios públicos en los alrededores del conglomerado comercial Las Malvinas, en el Cercado de Lima. La intervención permitió despejar seis calles ocupadas por comerciantes informales, mercadería instalada en la vía pública y vehículos mal estacionados.

El despliegue se realizó desde la madrugada como parte de una estrategia para restablecer el orden, garantizar el libre tránsito y reforzar la seguridad en una de las zonas comerciales más concurridas de la capital. Según las autoridades, la operación fue resultado de un trabajo previo de inteligencia para intervenir sin mayores incidentes y evitar la presencia de organizaciones dedicadas al cobro de cupos.

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Autoridades advierten que el comercio informal favorecía el cobro de cupos y otros delitos

La gerente de Fiscalización y Control de la MML, Mariella Falla Chanamé, señaló que la recuperación comprendió las calles Guillermo Dansey, Ascope, Huarochirí, Pacasmayo, Cárcamo y García Villón, donde las galerías ocupaban la vía pública con mercadería y el comercio ambulatorio dificultaba el tránsito de peatones y vehículos. Tras la intervención, la comuna inició labores de limpieza, mantenimiento y señalización para conservar los espacios recuperados.

Por su parte, el jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la PNP, coronel Marcial Flores, indicó que estas zonas se habían convertido en un escenario propicio para el cobro de cupos y otros delitos contra los transeúntes. Agregó que el operativo contó con un despliegue de efectivos policiales y fue precedido por acciones de inteligencia orientadas a identificar a las microbandas que operaban en el lugar.

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Municipalidad anuncia operativos permanentes y multas para evitar nuevas ocupaciones

La Municipalidad de Lima aseguró que no permitirá que los establecimientos comerciales vuelvan a ocupar las calles con mercadería ni que se reinstale el comercio ambulatorio no autorizado. En ese sentido, Mariella Falla precisó que los operativos serán permanentes para preservar el orden alcanzado en la zona.

Asimismo, la funcionaria recordó que el comercio informal puede ser sancionado con multas que alcanzan los S/2.750. La comuna también informó que prepara nuevas intervenciones en otros puntos de la capital, entre ellos sectores de La Victoria, El Agustino y San Luis, donde el comercio ambulatorio y la inseguridad continúan afectando el uso de los espacios públicos.

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