Fiscalía solicita prisión preventiva contra suboficial acusado por muerte de niño de 8 años en Huacho

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La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura solicitó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Luis Nazario, investigado por la muerte de un menor de ocho años durante una intervención policial en Huacho el último fin de semana.

Según la investigación del fiscal adjunto Fernando Ayala Borja, el agente del Escuadrón de Emergencia de Huacho habría disparado su arma de reglamento durante el operativo realizado en la avenida Mercedes Indacochea, donde el menor viajaba como pasajero de una mototaxi junto a su madre.

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La Fiscalía sostiene que el uso del arma habría sido desproporcionado, debido a que no habría existido una situación de riesgo real que justificara el disparo. Como parte de las diligencias, el Ministerio Público dispuso la incautación del arma del efectivo, pericias balísticas y la recopilación de videos registrados durante el hecho.

Fiscalia

Familia pide justicia

Tras el fallecimiento del menor en un hospital de Lima, donde fue trasladado de emergencia desde Huacho, su madre cuestionó la actuación policial y afirmó que el uso del arma durante la intervención fue innecesario.

"Fue innecesario sacar su arma. Nosotros no éramos una banda criminal, no teníamos armas, éramos mujeres", declaró a La República.

La familia también señaló que ningún representante de la Policía se comunicó con ellos tras el traslado del niño a Lima y exigió que se determinen responsabilidades por lo ocurrido.

En tanto, el director general de la Defensoría de la Policía Nacional, Máximo Ramírez, indicó que el caso continuará bajo la justicia ordinaria y descartó que sea trasladado al fuero militar-policial, debido a que la nueva norma sobre esta jurisdicción no tendría aplicación retroactiva.

Además, cuestionó la decisión del efectivo de utilizar su arma durante la intervención y sostuvo que "las circunstancias del hecho no ameritaba sacar el arma", pues consideró que el agente contaba con otras herramientas para controlar la situación.