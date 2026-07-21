Corte de Lambayeque incorpora nuevos jueces especializados para fortalecer los juzgados de familia

El presidente de la Corte instó a los magistrados a actuar con ética e imparcialidad. Foto: difusión.

El presidente de la Corte instó a los magistrados a actuar con ética e imparcialidad. Foto: difusión.

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Con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de administración de justicia, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque llevó a cabo la ceremonia de juramentación de dos jueces especializados supernumerarios que asumirán funciones en las provincias de Chiclayo y Ferreñafe.

El acto protocolar fue presidido por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, quien tomó el juramento de ley al abogado Ronald Fabián Díaz Correa, designado como juez especializado supernumerario del Primer Juzgado Especializado de Familia de Chiclayo, conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N.° 001013-2026-P-CSJLA/PJ.

Asimismo, juramentó la abogada Ruth Lucesmith Díaz Oliva, quien fue designada como jueza especializada supernumeraria del Primer Juzgado Especializado de Familia de Ferreñafe, de acuerdo con la Resolución Administrativa N.° 001014-2026-P-CSJLA/PJ.

Durante la ceremonia, el titular de la Corte exhortó a los magistrados a desempeñar sus funciones con independencia, ética, imparcialidad y vocación de servicio, recordando que la labor judicial exige un firme compromiso con la protección de los derechos de las personas, especialmente de quienes integran los grupos en condición de vulnerabilidad.

Con estas incorporaciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa impulsando acciones orientadas a optimizar la prestación del servicio judicial, garantizando una respuesta oportuna y eficiente en los procesos de familia, en beneficio de la ciudadanía y en concordancia con su compromiso de ofrecer una gestión al servicio de las personas.