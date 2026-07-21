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Cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro, una fecha que busca generar conciencia sobre las enfermedades neurológicas, cuya incidencia continúa en aumento a nivel global. La World Federation of Neurology (WFN) estima que más de 3.400 millones de personas, es decir, más del 40% de la población mundial, viven con algún trastorno neurológico, convirtiéndolos en la principal causa de enfermedad y discapacidad en el mundo.

En el Perú, el panorama también preocupa. El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), advierte que el accidente cerebrovascular (ACV) o ictus isquémico es la segunda causa de muerte en el país y representa una emergencia médica en la que actuar durante los primeros minutos puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable, una discapacidad permanente o incluso la muerte.

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Cada año más peruanos presentan insomnio o trastornos como la apnea obstructiva del sueño, condiciones que afectan la memoria, el aprendizaje y la salud cerebral.

Sin embargo, pese a su gravedad, muchos pacientes siguen minimizando síntomas que podrían ser señales de alerta, como dolores de cabeza intensos o diferentes a los habituales, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, mareos persistentes, temblores o problemas de memoria.

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¿Por qué aumentan las enfermedades neurológicas?

El médico neurólogo intervencionista Manuel Muquillaza, coordinador del Servicio de Neurología y Unidad de Neurointervencionismo de la Clínica Ricardo Palma, explicó a La República que el incremento responde principalmente a tres factores: aumento de la expectativa de vida, estilos de vida y estrés.

"El primero es que la expectativa de vida ha aumentado y, mientras más longeva es una población, mayor es la frecuencia de enfermedades neurológicas. El segundo son los estilos de vida, que cada vez son menos saludables. Y el tercero es el incremento considerable de los niveles de estrés", sostuvo.

El especialista indicó que la situación peruana refleja la tendencia mundial debido al envejecimiento progresivo de la población. Además, precisó que el ritmo acelerado de ciudades como Lima favorece mayores niveles de estrés, uno de los factores que impacta directamente en la salud cerebral, la cual muchos ciudadanos no toman en cuenta.

Los principales enemigos del cerebro

Para Muquillaza, el principal enemigo del cerebro actualmente es la falta de actividad física. Explicó que el ejercicio regular estimula la producción del BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro), una proteína que favorece la formación de nuevas conexiones neuronales y que, además, contribuye a disminuir la ansiedad y los síntomas depresivos.

"El ejercicio es la mejor medicina natural para el cerebro. Si no hacemos actividad física, disminuyen estos mecanismos de protección", señaló. Otro aspecto clave es el sueño. Según el neurólogo, cada vez más peruanos presentan insomnio o trastornos como la apnea obstructiva del sueño, condiciones que afectan la memoria, el aprendizaje y la salud cerebral.

A ello se suman otros hábitos perjudiciales como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad producto de una alimentación desequilibrada y el estrés crónico.

El 90% de los accidentes cerebrovasculares puede evitarse

Uno de los mensajes más importantes, según el especialista, es que la gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares son prevenibles. "De cada diez pacientes que atendemos por un derrame cerebral, nueve pudieron haber evitado esa enfermedad. El 90% de los accidentes cerebrovasculares se puede prevenir controlando los factores de riesgo", afirmó.

Entre los principales factores modificables figuran:

Hipertensión arterial.

Diabetes.

Colesterol y triglicéridos elevados.

Tabaquismo.

Consumo de alcohol.

Obesidad.

Sedentarismo.

Estrés.

En contraste, la edad y el sexo son factores que no pueden modificarse. El riesgo aumenta conforme avanza la edad y es ligeramente mayor en los hombres.

¿Cuándo un dolor de cabeza debe preocupar?

El dolor de cabeza, conocido médicamente como cefalea, figura entre los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de neurología. Si bien la mayoría de los casos no está asociada a una enfermedad grave, los especialistas advierten que algunos síntomas pueden indicar un problema de salud que requiere atención médica inmediata.

Muquillaza explicó que aproximadamente el 70% corresponde a cefaleas tensionales, generalmente relacionadas con contracturas musculares provocadas por malas posturas o largas jornadas frente a una computadora. Otro porcentaje importante corresponde a migrañas, mientras que alrededor de un 10% puede estar asociado a enfermedades potencialmente graves, entre ellas un accidente cerebrovascular.

Las señales de alarma incluyen:

Dolor de cabeza intenso o diferente al habitual.

Asimetría facial.

Dificultad para hablar.

Debilidad o adormecimiento de un lado del cuerpo.

Mareos persistentes.

Náuseas y vómitos sin causa aparente.

Ante cualquiera de estos síntomas, la recomendación es acudir inmediatamente a un establecimiento de salud.

La dieta mediterránea, aliada del cerebro

En cuanto a la alimentación, el especialista señaló que la evidencia científica sigue respaldando a la dieta mediterránea como uno de los patrones alimenticios más beneficiosos para proteger la salud del cerebro y del sistema cardiovascular.

Este modelo nutricional prioriza el consumo de pescados azules, como el bonito, la caballa y la cojinova; aceite de oliva extra virgen y frutos secos. De acuerdo con el experto, estos alimentos aportan antioxidantes y grasas saludables que contribuyen a preservar la salud de los vasos sanguíneos y favorecen el adecuado funcionamiento del cerebro. "Se ha demostrado que no solamente cuida las arterias del corazón y del cerebro, sino que también mejora la calidad de vida", precisó.

La prevención comienza antes de presentar síntomas

El médico neurólogo recomendó que las personas con hipertensión, diabetes, arritmias, colesterol alto o antecedentes de enfermedades cardiovasculares se sometan a evaluaciones neurológicas periódicas, incluso si no presentan síntomas. Según explicó, estos factores aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades que pueden comprometer la salud cerebral.

Del mismo modo, advirtió que ningún dolor de cabeza persistente ni otros síntomas neurológicos deben ser minimizados. "Si un dolor de cabeza no mejora, cambia sus características o aparece acompañado de pérdida de fuerza, dificultad para hablar o alteraciones del equilibrio, debe evaluarse de inmediato. En neurología, el tiempo puede salvar neuronas y también vidas", enfatizó el especialista.

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