Buen Gobierno rechazó en 2 oportunidades conversar con Ahora Nación para la conformación de la Mesa Directiva

Buen Gobierno rechazó en 2 oportunidades conversar con Ahora Nación para la conformación de la Mesa Directiva

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Buen Gobierno rechazó en dos oportunidades dialogar con Ahora Nación a miras de la Mesa Directiva, informó Jair Manrique, diputado electo de este último partido, durante una entrevista en 'La verdad a fondo'.

"Lo que sucede con Buen Gobierno es que los hemos invitado al diálogo hace bastante tiempo atrás. Dos veces nos han rechazado la invitación. Es lo que tengo entendido de parte del partido, que nos hemos acercado en junio y hace poco", dijo.

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En ese sentido, resaltó que percibe a la agrupación de Jorge Nieto como hermética y le sorprendió que se haya reunido con el fujimorismo. "Es un gesto el hecho de que primero busque diálogo con el oficialismo y luego buscarnos a nosotros", anotó.

También mencionó que, hasta el momento, se desconoce cuáles serían los candidatos que Buen Gobierno presentaría para las Mesas Directivas.

"Desde Renovación Popular ya se sabe que Norma Yarrow iría para Diputados y Alejandro Muñante para el Senado, pero en el caso de Buen Gobierno no tenemos ninguna persona. No nos han dicho quién. En ese punto, siento que la conversación con Renovación Popular es mucho más clara porque saben lo que quieren. En cambio, con la otra agrupación somos una incógnita", declaró.

Por ello, considera que si el partido de Nieto quiere iniciar el diálogo, deben tener una propuesta. Considera que Susana Matute, ex candidata a la primera vicepresidencia en la plancha de Buen Gobierno, podría ser un cuadro para el Senado.

"Si Buen Gobierno quiere presidir una Mesa Directiva, debe decirnos quién. La persona es importante. No es lo mismo poner a A o B porque pueden tener cercanía a ciertas ideologías.

A su vez, indicó que es necesario tener una charla con los cinco partidos que integrarán el Congreso Bicameral. "Es inevitable y necesario si aspiramos a tener, al menos, una presidencia porque es fuerte el poder de negociación que tiene el oficialismo. Tenemos que entender la situación en la que estamos", dijo.

Sobre una posible conversación entre Ahora Nación y Fuerza Popular, precisó que para ello se necesitaría que el partido naranja pida perdón a las regiones del sur.

"El Fujimorismo debe entender que no tiene los votos, al menos, para Diputados. Sé que ellos tienen un gran poder de negociación, pero considero que desde ambos lados tenemos que ceder (Oposición y Fujimorismo). Yo entiendo que Renovación Popular no quiere ser oficialista, veremos. Creo que entre los cinco partidos podemos armar un bloque fuerte para la Mesa Directiva", anotó.

Agregó que, desde la izquierda, también deben tomar una decisión. "Debemos entender que o bien impedimos que el Fujimorismo presida una Mesa Directiva o buscamos tener la presidencia de una cámara. Nuestro escenario ideal en Diputados es presidirla o tener miembros en algunas de las comisiones", mencionó.

La negociación no termina

En esa línea, aseguró que las conversaciones en la interna de la coalición OBRAS, Ahora Nación y Juntos por el Perú aún continúan, pues deben establecer "una propuesta fuerte" y definir qué puntos van a negociar con los otros partidos.

También rechazó la intención del fujimorismo de presidir ambas cámaras y evidenció que ninguna de las bancadas está conforme con ello. "A nadie le gusta eso. Ni siquiera a Renovación Popular. Tengo entendido que ellos no van a ceder las dos cámaras, quieren al menos una. En vista de eso, Fuerza Popular podría negociar con ellos", anotó.

Fuerza Popular aún no define si buscará presidir una Mesa Directiva

El vocero de Fuerza Popular, César Revilla, defendió el derecho del partido de presentar candidatos.

A su vez, descartó que si la bancada naranja preside una de las mesas directivas exista una concentración de poder porque se trata de un organismo autónomo. Indicó que el presidente de una Mesa Directiva no es "el jefe directo de los congresistas". "No hay un poder de decisión autoritario. Todo se define de la mano con la Junta de Portavoces. No se puede dejar de escuchar al resto de colegas", dijo.

Y agregó que "no se le puede cortar a nadie la intención de presidir" porque "al final, los acuerdos y los consensos políticos son los que van a definir quién preside y quién no."

"Nosotros aún no tenemos un consenso sobre ello. Hemos tenido las primeras reuniones de bancadas, aún no se ha hablado sobre quién va a ir y si es que vamos a ir a algunas de las Mesas. El único acuerdo que hemos tomado por el momento es que Cecilia Chacón sea nuestro vocero titular y Arturo Alegría nuestro vocero alterno", aseguró.

En lo personal, Revilla estaría de acuerdo con que se proponga a Cecilia Chacón para Diputados, pero resaltó que una de las normas del partido es que las responsabilidades se delimitan, por lo que si ya es vocera no podría presidir también una mesa directiva.

También ve con buenos ojos una eventual candidatura de Miguel Torres al Senado.