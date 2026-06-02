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Sacerdote que se desplazaba en su moto resultó herido tras fuerte choque con una camioneta en Chosica

Cámaras de seguridad registraron el momento del choque en la urbanización San Antonio y las autoridades investigan las circunstancias del accidente para esclarecer lo sucedido.

El párroco de la iglesia María Magdalena sufrió lesiones en ambas piernas y fue trasladado al Hospital de Vitarte para atención médica. Su estado se reporta estable.
El párroco de la iglesia María Magdalena sufrió lesiones en ambas piernas y fue trasladado al Hospital de Vitarte para atención médica. Su estado se reporta estable. | Foto: TV Perú/Composición LR
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Un sacerdote identificado como Fran García Lara resultó herido tras protagonizar un accidente de tránsito mientras se desplazaba en motocicleta por la zona de Carapongo, en el distrito de Chosica. El hecho ocurrió en la avenida 24 de Septiembre y fue registrado por cámaras de seguridad del sector.

El párroco de la iglesia María Magdalena sufrió lesiones en ambas piernas luego de impactar contra una camioneta. Tras recibir atención inicial en el lugar, fue trasladado al Hospital de Vitarte en una ambulancia del Cuerpo General de Bomberos.

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Cámaras de seguridad captaron el momento del accidente en Carapongo

Las imágenes de videovigilancia registraron el instante en que la motocicleta conducida por el sacerdote colisionó con una camioneta en una de las vías de la urbanización San Antonio, en Carapongo.

Producto del fuerte impacto, el religioso de nacionalidad cubana terminó tendido sobre la pista con heridas en las extremidades inferiores. Las circunstancias exactas del accidente son materia de investigación, mientras las autoridades evalúan las imágenes de seguridad para determinar cómo ocurrió el choque.

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