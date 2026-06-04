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Un grupo de delincuentes armados y con pasamontañas desató el pánico en la urbanización Corpac, en el distrito de San Isidro, al asaltar la vivienda de un empresario y su esposa, a quienes mantuvieron bajo amenaza durante varios minutos. El atraco ocurrió en la calle 26, a la altura de la avenida José Gálvez Barrenechea, luego de que los criminales aprovecharan el ingreso de un auto al edificio para infiltrarse en la propiedad. Tras reducir a la pareja, los hampones rebuscaron cada rincón y escaparon con un botín de aproximadamente S/50.000 entre joyas de oro, dinero en efectivo y dispositivos tecnológicos, como laptops y celulares.

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que los delincuentes huían de la vivienda con el botín. Al encontrarse en la salida con un efectivo de Serenazgo de la municipalidad, los criminales lo atacaron a golpes y lo redujeron contra el piso para, de inmediato, escapar a bordo de una camioneta blanca.

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“Ellos entraron detrás del vehículo blanco. Esa fue la forma como llegaron a mi vivienda. Se habrán robado alrededor de 50.000 soles. Menos mal no hubo daños personales”, comentó la víctima en una entrevista con 24 Horas.

Delincuentes pretendían llevarse a la víctima en su camioneta

Según denunció el empresario, los delincuentes, no contentos con el botín que ya tenían en su poder, intentaron sacarlo a la fuerza de su casa para subirlo a la camioneta. Sin embargo, al verse sorprendidos por el sereno, desistieron de su propósito y huyeron, dejando a la víctima atrás. Este violento hecho ha dejado conmocionados tanto a los agraviados como a los vecinos de San Isidro, quienes ahora exigen mayor seguridad y presencia policial en la zona.