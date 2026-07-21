El Ministerio de Vivienda aprobó una nueva convocatoria del Bono de Arrendamiento para Emergencias, que otorgará 120 subsidios a familias afectadas por lluvias. | Foto: Andina/Composición LR

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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó una nueva convocatoria del Bono de Arrendamiento para Emergencias (BAE), con la que entregará 120 subsidios a familias damnificadas por las lluvias intensas registradas en los departamentos de Áncash, Apurímac, Pasco y Piura. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 261-2026-Vivienda, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

El beneficio consiste en un subsidio mensual de S/500 destinado a cubrir el alquiler de una vivienda segura que cuente con servicios básicos. Este apoyo económico tendrá una duración de hasta dos años y busca brindar una solución temporal a las familias cuyas viviendas quedaron con daños severos a causa de la emergencia, mientras se desarrollan las acciones para su reubicación.

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¿Quiénes accederán al Bono de Arrendamiento para Emergencias y cuáles son los requisitos?

La vigésima segunda convocatoria del Bono de Arrendamiento para Emergencias del presente año contempla la entrega de 120 subsidios para familias identificadas como potenciales beneficiarias tras la evaluación de los daños ocasionados por las lluvias intensas en las cuatro regiones incluidas en la medida.

La lista de personas que podrán acceder al beneficio se encuentra disponible en las plataformas digitales del Ministerio de Vivienda y del Fondo Mivivienda, además de los locales de las municipalidades de los distritos comprendidos en esta convocatoria. Las familias deberán cumplir con las disposiciones establecidas para acceder al subsidio, conforme al procedimiento definido por el sector.

Cómo se entregará el subsidio de S/500 y dónde consultar la lista de beneficiarios

El Bono de Arrendamiento para Emergencias será entregado a través de las oficinas del Banco de la Nación. El subsidio económico permitirá que las familias beneficiarias alquilen un inmueble seguro con acceso a servicios básicos durante un periodo máximo de dos años, como parte de la atención temporal dispuesta por el Ministerio de Vivienda.

Asimismo, la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del MVCS será la encargada de verificar el cumplimiento de lo establecido en la resolución ministerial y efectuar el seguimiento correspondiente. Estas acciones se desarrollarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N.° 31526, que creó el Bono de Arrendamiento para Emergencias, y su respectivo reglamento.