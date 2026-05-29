Debate técnico: es falso que se haya usado dinero de Beca 18 para comprar los aviones F-16

En el debate técnico del domingo 24 de mayo, Ernesto Zunini, especialista de Juntos por el Perú, señaló que el Estado peruano habría dejado a jóvenes estudiantes sin becas por la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos.

“Después de haber dejado sentados a más de 90,000 jóvenes que postularon aspirando a acceder a una oportunidad para ser profesionales por Pronabec, prefirieron comprar avioncitos de guerra”.

Esta información es falsa. El proyecto para adquirir aviones caza viene desde el gobierno del expresidente Ollanta Humala, según Carlos Chávez , excomandante de la FAP. Además, en septiembre del año pasado el exministro de Defensa, Walter Astudillo, anunció la compra de 24 aviones , antes de la ley de presupuesto para 2026:

“En el mes de mayo [de 2025], conversamos con el ministro de Relaciones Exteriores [Elmer Schialer] porque consideramos que [estos aviones] son una adquisición estratégica y tiene que ver con la defensa y la política exterior del Estado”, dijo en su momento.

Para esta compra, el expresidente José Jerí emitió, a través del Ministerio de Economía, el Decreto Supremo N.° 339-2025-EF , que aprobó el endeudamiento interno por más de S/7.000 millones:

Fuente: Decreto Supremo N.° 339-2025-EF

Esta información la confirmó en una entrevista el actual ministro de Economía , Rodolfo Acuña:

“Los F-16 que se han contratado no vienen de esta gestión; esto viene de las gestiones anteriores. La decisión de endeudarse como país para lograr esta adquisición se dio el año anterior”

Por otro lado, la crisis de las becas de Pronabec fue advertida este año por la Contraloría en su Informe de Orientación de Oficio N.° 003-2026, en el que se indican las siguientes dificultades:

Informe de Orientación de Oficio N.° 003-2026

Es decir, siendo Pronabec una partida presupuestal posterior a la contratación de la compra de los aviones F-16, no se ha quitado presupuesto de uno para el otro.

PerúCheck se comunicó con el economista Fabricio Cjuno, directivo del Instituto de Sociedad Abierta, una institución dedicada al análisis de propuestas económicas y políticas, quien se refirió a la afirmación de Zunini, de Juntos por el Perú.

“El proceso de reponer estos aviones que tienen más de 40 años no es un proceso de un día para otro, sino es todo un proceso que ha demorado casi 10 años. Nosotros sólo hemos visto la última partecita”.

Conclusión

La compra de los aviones F-16 es un proyecto que data de hace dos gobiernos. Fue anunciada en septiembre del año pasado, refrendada por el expresidente José Jerí mediante un Decreto Supremo que autorizó un endeudamiento. La partida presupuestal de Pronabec no es la misma que la de los aviones. Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones del equipo técnico de Juntos por el Perú como falsas.

Nota elaborada por Breiner Oquendo de PerúCheck.